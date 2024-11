Pour les fêtes, s'en laisser conter dans les monuments nationaux

Mêler patrimoine historique et esprit de Noël pour un moment en famille, c’est l’idée portée par le CMN avec cet événement qui revient cette année pour l’édition 2024. Fondé en 1914, cet établissement public, sous tutelle du ministère de la Culture, est aujourd’hui responsable de plus d’une centaine de monuments emblématiques, dont certains classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette initiative s’inscrit dans les missions qui lui sont confiées, dont l’objectif est de préserver, valoriser et animer les joyaux du patrimoine français. Une programmation variée est donc prévue, afin de ravir petits et grands par des contes, légendes, et ateliers créatifs dans les plus beaux monuments de France.

Pour tous les goûts, dans tous les lieux

Les passionnés d’histoires fantastiques pourront partir à la recherche des lutins au château d’Aulteribe, ou se plonger dans une enquête mystérieuse à la villa Cavrois. Pour ceux qui préfèrent le son des cloches et les mélodies enchanteresses, direction l’Abbaye du Mont-Saint-Michel pour un concert immersif ou le palais Jacques-Coeur à Bourges pour un banquet musical.

Les gourmands ne seront pas en reste. Les amateurs de chocolat pourront découvrir son histoire tout en dégustant quelques friandises au château de Voltaire à Ferney ou à celui de Bussy-Rabutin. Quant aux becs sucrés, des ateliers culinaires attendent petits et grands au château de Pierrefonds ou au domaine national de Saint-Cloud.

Pour une touche de mystère, s'aventurer dans une murder party à la villa Cavrois ou se plonger dans un cluedo grandeur nature à la villa Savoye. Les amoureux des légendes médiévales seront transportés par les histoires des Tours et remparts d’Aigues-Mortes ou par les récits mystiques de la cathédrale de Fréjus. Enfin, un bal d’époque de l’Hôtel de la Marine ou celui, pour enfants, des Tours de La Rochelle pourrait ravir les danseurs dans l’âme.

Avec plus de 150 événements, « Contes & Histoires » invite chaque famille à (re) découvrir les richesses du patrimoine sous un angle festif et ludique.

Retrouver la liste complète des animations et réserver les places à cette adresse.

