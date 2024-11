En Belgique aussi, l’écriture inclusive vouée à l'exclusion ?

Cette décision s’inscrit dans une démarche plus large visant à privilégier « un langage compréhensible par tous et respectueux des règles » grammaticales. Utilisé pour inclure à la fois les formes masculines et féminines dans des mots tels qu’ « étudiant·e·s », le point médian est perçu par ses partisans comme un outil d’égalité linguistique.

Cependant, pour ses détracteurs, il constitue un frein à la lecture et à la maîtrise des règles de français, notamment chez les plus jeunes élèves. Selon Valérie Glatigny, « modifier l’écriture pour la rendre inclusive sans tenir compte des règles orthographiques et grammaticales complique l’apprentissage du français », partage la RTBF.

Cette question avait en réalité déjà été soulevée dès juillet, dans le programme politique que les gouvernements de la Wallonie (issu d'une coalition de droite et centre droite) et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (issu de la même coalition) souhaitent appliquer au cours des cinq prochaines années.

En effet, ils avaient déjà annoncé dans son accord de majorité, l’abandon de l’écriture inclusive dans les communications officielles, mais sans mentionner explicitement le point médian jusqu’à présent.

Dans ces déclaration de politique régionale (DPR) et déclaration de politique communautaire (DPC), on peut notamment lire : « Modifier l’écriture dans l’objectif de la rendre plus inclusive, sans tenir compte des règles grammaticales ou orthographiques, complique l’accès à l’information pour les citoyens les plus fragilisés, en particulier dans leurs contacts avec les administrations et complexifie l’apprentissage de la langue française ». L’interdiction n’est donc pas si étonnante, au contraire : elle s’inscrit dans la continuité d’une politique annoncée.

Féminisme : oui, trait médian : non

Pour rappel, l’écriture inclusive vise à rendre visible dans le langage la diversité des genres, et par extension, à promouvoir une égalité symbolique entre hommes et femmes. Son adoption répond à la volonté de réformer une langue perçue comme historiquement sexiste, où le masculin domine le féminin dans les règles grammaticales (règle dite de la « prévalence du masculin »).

En féminisant les termes de métier ou en utilisant des formules neutres, l’écriture inclusive cherche à refléter l’évolution des mentalités et des sociétés vers davantage d’égalité.

Toutefois, cette interdiction pour la ministre belge ne remet pas en cause la féminisation des titres, métiers et fonctions adoptée en 2022. « Cette réforme représente une avancée majeure », a-t-elle précisé, soulignant que la féminisation du langage est maintenue, contrairement à l’écriture inclusive impliquant des modifications typographiques.

Pour les partisans de l’écriture inclusive, cette décision freine les avancées vers une représentation plus égalitaire des genres dans le langage. Ils considèrent que refuser l’usage du point médian revient à ignorer les dynamiques d’évolution de la langue dans un contexte social où la diversité doit être mieux reflétée.

La France avant la Belgique

En France, un débat similaire a animé les sphères politiques et éducatives. En octobre 2023, le Sénat avait ainsi adopté une proposition de loi visant à « lutter contre les dérives » de l’écriture inclusive. Toutefois, celle-ci reste en attente d'un examen par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale et par l'Assemblée nationale elle-même.

Ces débats font couler beaucoup d’encre. En France, par exemple en 2023 des étudiants avaient invoqué le principe de « liberté académique » pour s’opposer aux interdictions ou recommandations contre l’usage de l’écriture inclusive.

À ce jour, aucun calendrier précis pour l’application de l’interdiction du point médian n’a été communiqué en Belgique.

Crédits photo : Antonio Ponte/CC BY-NC-SA 2.0

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com