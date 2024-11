Maylis de Kerangal et Stéphane Bern animeront les 9e Nuits de la lecture

Cette 9e édition s’articulera autour du thème des patrimoines et un voyage à travers le patrimoine dans toutes ses dimensions : des monuments et oeuvres d’art aux coutumes et savoir-faire, en passant par le patrimoine plus intime, celui des souvenirs et des récits familiaux.



Après Marie Darrieussecq en 2023, la philosophe Claire Marin et le chorégraphe Angelin Preljocaj en 2024, ce sont l'écrivaine Maylis de Kerangal et le journaliste Stéphane Bern qui porteront cette 9e édition.

« Tout ce qui peut amener les gens à lire, agrandir le cercle des lecteurs, dynamiser cette activité de lire, faire circuler les livres, me concerne et m’intéresse. Je suis heureuse de pouvoir m’engager dans cette action-là », précise la romancière.

Quant à Stéphane Bern, il affirme : « La lecture c’est ce qui permet d’appréhender le mieux possible la langue, et la langue est notre patrimoine commun. »



Au cours de quatre jours et quatre nuits exceptionnels, c’est dans un esprit créatif et de partage, que des milliers d’événements seront programmés partout en France et au-delà des frontières. Ce grand rendez-vous culturel de la rentrée, ponctué de temps forts, sera l’occasion de proposer des rencontres et des animations en bibliothèques, en librairies.

Il se déploiera aussi dans des écoles, des musées, des lieux culturels et artistiques, des espaces associatifs et de solidarité, des structures pénitentiaires ou encore des Instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.



Lors de l'édition précédente, ce sont près de 8 500 événements dans 4 000 lieux qui ont été organisés rassemblant un public toujours plus nombreux autour du plaisir de lire et du partage de la lecture.

