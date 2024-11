La planète attendra : l'UE retarde son réglement déforestation

Le Règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE), qui devait entrer en application le 30 décembre 2024, voit finalement le respect de ses obligations repoussé d'un an. Ainsi, les grands opérateurs et négociants devront respecter les obligations découlant de la législation à partir du 30 décembre 2025, tandis que les micro et petites entreprises auront jusqu’au 30 juin 2026.

« Ce délai supplémentaire devrait aider les opérateurs à l’échelle mondiale à mettre en œuvre les règles dès le début sans compromettre les objectifs de la loi », indique le Parlement européen dans un communiqué publié peu après l'adoption de ce report.

Le Parlement a renvoyé le dossier en commission pour des négociations interinstitutionnelles : pour que ces changements entrent en vigueur, le texte convenu devra être approuvé par le Conseil et le Parlement et enfin publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Lutter contre la déforestation

Entré en vigueur le 29 juin 2023, le RDUE renforce la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité en empêchant la déforestation liée à la consommation dans l’UE de produits issus du bétail, du cacao, du café, de l’huile de palme, du soja, du bois, du caoutchouc, du charbon et du papier imprimé.

D'après l'analyse d'impact effectuée par la Commission européenne, 8,6 % du bois importé dans l'Union européenne provient de terres déboisées.

À ce titre, les éditeurs européens sont concernés par ce règlement : les entreprises doivent en effet s'assurer que les produits qu'elles mettent sur le marché n'ont pas été fabriqués à l'aide de ressources prélevées sur des terres déboisées ou dégradées, identifiées comme telles après le 31 décembre 2020.

À LIRE - Règlement déforestation : la Commission européenne joue la montre

Considéré comme un opérateur, l'éditeur doit alors s'assurer de la provenance du papier, via son fournisseur, qu'il s'agisse du papetier ou de l'imprimeur. Ce dernier peut fournir une déclaration de diligence raisonnée, qui réunit des informations et stipule que plusieurs étapes de vérification ont été réalisées. Dans le cas contraire, l'éditeur doit se charger de la diligence raisonnée et tenir à disposition de l'autorité de contrôle les documents l'attestant.

En France, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et celui de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire sont habilités à effectuer les contrôles. En cas de manquement, un éditeur s'exposerait à une amende pouvant aller jusqu'à 4 % de son chiffre d'affaires annuel. Une confiscation des ouvrages voire une exclusion temporaire des marchés publics peuvent aussi être envisagées.

Lobbying et rejet des droites

En septembre dernier, dans une communication à ses membres, le Syndicat national de l'édition soulignait que toutes les modalités d'application du RDUE n'étaient pas encore connues. Impréparation de l'Union, mais aussi lobbying de certains pays et industries, notamment de l'Allemagne et de l'Amérique du Sud, ont finalement repoussé l'application concrète du texte.

À LIRE - Les livres sont-ils des produits sûrs pour les consommateurs ?

Les votes pour le report de l'application des obligations du règlement (371 au total) ont été largement portés par le Parti populaire européen (droite et centre-droite, PPE), les Patriotes pour l'Europe (extrême droite, PfE) et les Conservateurs et réformistes européens (droite et extrême droite, CRE).

À l'inverse, l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates (gauche, centre-gauche), Renew Europe (centre), le Groupe des Verts/Alliance libre européenne (gauche, centre-gauche) et The Left (extrême gauche, gauche) ont voté contre le report (240 voix au total). 30 abstentions ont été décomptées.

Photographie : le Parlement européen, à Strasbourg (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com