Et si les fautes d’orthographe pouvaient sauver la planète ?

En collaboration avec l’agence White Mirror et le Projet Voltaire, elle s’apprête à organiser, le jeudi 19 décembre 2024, un événement hors du commun : la plus grande dictée du monde, pour le climat.

Un défi collectif inédit

Le concept : rassembler, depuis chez eux, des milliers de personnes issues de tous horizons – étudiant(e)s, professionnel(le)s, retraité(e)s, curieux ou passionné(e)s – pour participer en ligne à une dictée solidaire. L’événement aura lieu en direct à 12 h, le 19 décembre, et se déroulera dans une atmosphère à la fois ludique et engagée.

La dictée sera animée par une personnalité surprise, dont l’identité reste encore secrète, et ponctuée par la participation d’artistes et de figures publiques. Ces invités liront un texte spécialement rédigé pour l’occasion : un manifeste pour le climat, à la fois piquant, drôle, et truffé de subtilités grammaticales pour piéger même les plus aguerris.

Sandrine Campese, membre du comité d’experts Projet Voltaire, est l’autrice du texte de la dictée. Elle sera présente sur le plateau pour accompagner les participants dans la correction du texte et expliquer toutes les subtilités de la langue française.

Comment participer ?

L’inscription à la dictée est entièrement gratuite et ouverte à tous. Il suffit de s’inscrire via un formulaire en ligne pour obtenir le lien de connexion. Le jour J, les participants n’auront besoin que d’une feuille, d’un stylo, et d’un accès à Internet pour rejoindre la visioconférence en direct.

Un tirage au sort sera organisé avant l’événement. Les gagnants auront la chance de participer à la dictée depuis le plateau, entourés des artistes, avec une invitation pour deux personnes.

En 2023 déjà, orchestrée par le Comité Champs-Élysées, une dictée a accueilli plus de 1650 personnes, dont 1397 ont été officiellement reconnues par le Guinness World Records.

L'agence White Mirror avait organisé en novembre 2020, au cœur de la crise de COVID-19, une dictée en direct sur Zoom et Facebook avec Vincent Dedienne dans le rôle du professeur, au profit de la Fondation des Hospices civils de Lyon, dont les bénéficiaires sont les soignants et les patients défavorisés socialement.

Crédist photo : Team for the Planet

Par Clotilde Martin

