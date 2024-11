Le Grand Prix du Roman Métis 2024 pour Rachid Benzine

Le Prix du Premier Roman et le Prix du Premier Roman Étranger sont deux distinctions littéraires crées en 1977. Elles récompensent chaque année un auteur français et non francophone pour leur premier ouvrage. Le jury du Prix de Premier roman Français et Étranger s’est réuni, sous la Présidence de Charles Dantzig, ce 12 novembre à la brasserie la Coupole à Paris, pour révéler son palmarès 2024.