Au bonheur des livres, Hollande éclaire l’Histoire de la gauche

La série L’ombre d’un fils est un thriller psychologique adapté du best-seller international The Boy That Never Was, signé sous le pseudonyme Karen Perry par Karen Gillece et Paul Perry. Publié en français sous le titre Les Mensonges, l’ouvrage a été traduit par Valérie Le Plouhinec et édité chez Le Cherche Midi puis chez Pocket. La série sera disponible en intégralité le 18 novembre sur france.tv.