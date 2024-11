Filles d'Irlande : le retour de la saga de Santa Montefiore

Irlande, 1925. Sur les vertes collines de West Cork, le château de Deverill a été brûlé par les rebelles. Mais la jeune et nouvellement riche Celia Deverill est déterminée à rendre sa splendeur d’antan à la demeure de ses ancêtres, et ainsi à restaurer le berceau de tous ses souvenirs d’enfance en compagnie de sa cousine Kitty et de leur amie Bridie Doyle.

De leur côté, Kitty, mariée à un autre, se languit toujours de Jack O’Leary, l’amour qu’elle ne pourra jamais avoir, et Bridie, devenue la coqueluche des cercles mondains new-yorkais, reste hantée par son passé et songe à se venger de ceux qui l’ont autrefois lésée. Alors que chacune de ces trois filles d’Irlande doit affronter ses propres démons et des forces qui les dépassent, le monde lui-même s’apprête à s’écrouler…

La maison Verso nous en offre les premières pages en avant-première :

Née en Angleterre en 1970, Santa Montefiore a grandi dans le Hampshire. Elle a écrit plus de 25 romans, été traduite dans plus de 20 langues et a vendu plus de 6 millions d’exemplaires dans le monde. Elle vit à Londres avec son mari, l'historien Simon Sebag Montefiore, et leurs deux enfants.

Par Clotilde Martin

