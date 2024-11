Billet d'humeur d'une libraire : parler du métier, et de ses lectures

Ne paniquez pas voyons, il s’agit juste d’un changement de nom, je continuerai à vous parler de livres écrits par des femmes, simplement j’ajoute d’autres cordes à mon arc. Le nom commençait à me courir sur le haricot, mine de rien cela fait 7 ans que j’écris cette babille, avec plus ou moins d’assiduité j’en conviens, mais en 7 ans il s’est passé beaucoup de choses qui font que mes lectures et mon métier en sont affectés, j’avais donc envie d’adapter cette infolettre à cesdits changements.

Il y a d’une part le fait qu’avoir co-ouvert ma librairie m’amène à ne plus pouvoir lire uniquement ce que je voudrais lire. Parfois je ne lis pas d’autrices pendant plusieurs semaines/mois. Même si c’est difficile, j’essaye jour après jour de ne pas me sentir traître à « La Cause », par exemple je suis plongée dans le nouveau John Irving en ce moment et je me ré-gale, mais vraiment promis c’est pas si grave je vous jure. Chacun et chacune fait bien comme iel veut après tout, je n’en ai tristement plus la possibilité de mon côté.

D’autre part, mon métier change, les enjeux évoluent, et il ne faut pas se voiler la face, ces derniers temps, on se prend de plein fouet tout un tas de merde (il faut dire ce qui est) et le fait d’être devenue ma propre patronne (je propose qu’on adopte le terme de CEO comme dans l’e-sport) et de voir ces changements avec un angle un peu différent me donne envie d’en parler.

J’ai aussi ce très très fâcheux problème d’avoir envie que tout le monde sache comment fonctionne mon métier et comprenne ses problématiques (désolée pour vous). Mais on verra ça plus tard.

Parlons peu parlons livres

Absolument ravie de l’obtention du Booker Prize par Samantha Harvey avec son très beau Orbital (dont je vous parlais il y a quelques mois), traduit par Claro dans sa version française. C’est un roman qui m’a beaucoup touché par sa simplicité, mais surtout dans sa façon d’aborder le deuil et les relations humaines (et notamment quand on est à des milliers de kilomètres de la Terre et donc des gens).

Un très très beau souvenir de lecture. Pauline Le Gall en parlait mieux que moi dans Les Inrocks.

D’autant plus ravie que les prix littéraires français cette année sont paaaaarticulièrement masculins (scrogneugneu)

Je lis énormément de littérature contemporaine. Et par là, j’entends que leurs intrigues se passent à notre époque et y sont bien encrées. Je lis très peu (voire pas du tout) de romans historiques, ou encore de romans dits « classiques ». Par exemple je n’ai lu Les Hauts de Hurlevent que cette année et je n’ai jamais lu un Jane Austen. SOMME TOUTE j’essaye de faire des efforts, car, très souvent quand j’arrive à m’y mettre, je me délecte de la plume (et/ou de la traduction donc) et vraiment « oh bin c’était mieux avant quand même ».

J’ai donc lu avec un très grand plaisir Tout est jazz de Lili Grün, publié aux éditions du Typhon et traduit par Sylvaine Duclos. Roman re-découvert il y a peu par la maison d’édition, cette intrigue prenant place dans les années 30 à Berlin (et écrit à la même époque) narre la tendre et cruelle histoire d’Elli, double de l’autrice, comédienne sans le sou dans une ville-monstre qui n’offre que peu de place aux marginaux et aux rêveurs.

Alors que la crise perdure et se durcit, la bande décide malgré tout de créer un cabaret : le Jazz. Folie douce ou chronique d’une morte annoncée ? Je l’ai lu très rapidement, le style est vif, Elli est diablement attachante et le roman aborde de façon très avant-gardiste l’amitié (et surtout l’amitié entre femmes), très souvent préférable à l’amour.

On reste dans les traductions de l’Allemand avec Les Âmes de feu de Annie Francé-Harrar, publié aux éditions Belfond et traduit par Erwann Perchoc. Un autre texte ré-découvert (je n’ai même pas fait exprès) car publié initialement dans les années 1920. Triste roman que cet ouvrage d’anticipation qui en arrive presque à décrire notre réalité actuelle et la catastrophe écologique qui vient (enfin qui est déjà là plutôt).

Les hommes y sont dépeints froidement, détachés de la réalité et d’une fin du monde inéluctable (je les imaginais comme ceux de Wall-E), c’est un roman presque terrifiant, qui ne guérira malheureusement pas votre écoanxiété, mais qui peut permettre de prendre conscience que tout n’est pas encore trop tard (enfin si, ça l’est, mais peut être qu’on peut encore ralentir le processus enfin vous voyez quoi).

Très belle découverte somme toute, comme quoi les autrices de science-fiction en ont sous le capot et depuis longtemps, ça serait bien d’en traduire et publier plus !!

