Philippe Bordas reçoit le Prix Italiques pour Le Célibataire absolu

« Ce volume revisite, avec un regard neuf, la personnalité et la production du grand écrivain italien Carlo Emilio Gadda (1893-1973), auteur entre autres de La cognizione del dolore (1957) et de Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1963). Le jury a été séduit par l’originalité de l’approche qui sort des sentiers battus de la critique littéraire traditionnelle. C’est le livre d’un écrivain sur un autre écrivain », souligne Jean Musitelli, président du jury du Prix Italiques.

« Il s’agit moins d’une biographie au sens classique du terme qu’une invitation à suivre l’auteur dans son voyage de découverte de Gadda et de son œuvre, de déchiffrement d’un personnage à bien des égards énigmatique, éloigné de toute exhibition de soi, et qui a métamorphosé sa douleur existentielle en une œuvre flamboyante par son écriture tellurique et dérangeante par son contenu irréductiblement non-conformiste. »

Carlo Emilio Gadda (1893-1973) est le moins connu des « géants » du XXᵉ siècle. Si Joyce domine le siècle anglais, Proust et Céline le français, Kafka et Musil le germanophone, Gadda est sans conteste le plus grand écrivain italien. Pasolini reconnaissait en lui le seul maître, l’héritier naturel de Dante. Équipée policière et testament amoureux, Le célibataire absolu est une biographie de ce Rabelais transalpin dont l’œuvre virtuose agrège les parlers des petites gens et la grande langue des classiques. C’est aussi une autobiographie de l’auteur, hanté par Gadda depuis ses vingt ans. Une rafale d’images accompagne cette odyssée littéraire qui emporte de Paris vers Milan et Rome, de Moscou vers Nairobi et Cythère. Dans ce récit vagabond, un petit gars des banlieues devient un vrai lecteur et s’affirme écrivain, dans une proximité étrange avec ce lointain et génial cousin italien. – Le résumé de l'éditeur pour Le Célibataire absolu

Association française sans but lucratif, Italiques réunit des personnes physiques (universitaires, écrivains, artistes, critiques, journalistes, diplomates et hauts fonctionnaires) ou des institutions (culturelles ou universitaires). Son objectif est de contribuer à une meilleure connaissance mutuelle entre Italiens, Français, Francophones, Espagnols et Portugais par des rencontres, échanges culturels, universitaires et artistiques.

Le jury du Prix Italiques réunissait cette année Anne-Marie Matard-Bonucci, Letizia Norci-Cagiano, Florence Raut, Isabel Violante, Paolo Grossi, Lodovico Luciolli, Xavier Tabet, Jean-Claude Zancarini, avec, comme président, Jean Musitelli.

La remise du prix à Philippe Bordas aura lieu le lundi 9 décembre, à 19h, à la Maison de l'Amérique latine, en présence de Jean-Paul Manganaro, écrivain et traducteur. Les inscriptions s'effectuent à cette adresse.

L'année dernière, Daria Galateria avait remporté la récompense pour Il bestiario di Proust, publié par Sellerio en 2022.

Crédits photo : Catherine Hélie / Éditions Gallimard

