ANEL : maintenir le livre à la portée de toutes et tous, un défi crucial

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) constate plus que jamais, à la lecture de la Publication de la BTLF sur l’évolution du prix moyen du livre vendu en librairie de 2014 à 2024, l’engagement des maisons d’édition québécoises et franco-canadiennes à maintenir des prix de vente accessibles à l’ensemble de la population pour favoriser la lecture, et ce, malgré les enjeux du secteur du livre et la hausse des coûts de production.

Si les données de la BTLF indiquent que le prix de vente des livres a augmenté beaucoup moins rapidement que l’inflation ces dix dernières années, il faut également souligner que le coût de production des livres a explosé, particulièrement entre 2020 et 2023. Plusieurs maisons d’édition peuvent témoigner d’une hausse des coûts d’impression de 40 à 50 %, dans un contexte où les subventions stagnent et ne sont pas indexées au coût de la vie. Les maisons d’édition souhaitent que les livres demeurent à la portée de toutes et tous, et qu’ils soient concurrentiels face à l’importation massive de livres européens. Mais à quel prix ? Ça devient un défi pour nous. Geneviève Pigeon

L’évolution du prix de vente en deçà de l’inflation, combinée à l’augmentation des frais de production, de transport et de participation aux salons du livre, ainsi qu’à l’indexation des salaires afin de répondre aux exigences du marché, entraîne une diminution de la faible marge des entreprises éditoriales.

Des enjeux considérables pour les éditeur·trice·s de livres québécois et franco-canadiens qui souhaitent continuer de publier des créateur·trice·s de la relève et prendre des risques en réalisant des projets innovants.

Selon les données récoltées par la BTLF, le prix moyen du livre vendu en librairie a augmenté de 19 % alors que l’Indice des prix à la consommation (IPC) a été de 30 % au Québec et de 31 % au Canada. Commandée par l’Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française (ADELF), la publication de la BTLF met également en lumière la forte croissance du coût du transport des livres durant cette période (+69 %).

