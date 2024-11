60 mètres carrés supplémentaires pour Durance, à Nantes

Implantée à Nantes depuis plus de 165 ans, la librairie Durance a évolué, sans pour autant quitter le centre-ville. Ces six derniers mois ont été consacrés à d'importants travaux dans les étages de l'enseigne, où la réhabilitation de plusieurs espaces a permis de faire gagner 60 m2 supplémentaires aux rayons d'ouvrages.

Comme nous le précisait Daniel Cousinard, directeur de Durance, en juillet dernier, la librairie atteint à présent les 600 m2, de quoi susciter de nombreuses rencontres entre les lecteurs et des ouvrages.

À LIRE - Plus d'espace pour Durance, plus ancienne librairie de Nantes

Ces travaux sont une première étape qui concerne « la forme » et une deuxième mue interviendra au premier trimestre 2025 pour « le fonds » avec un réagencement et le redéploiement de l’offre. « À la fin du processus, c’est véritablement une nouvelle librairie qui s’offrira aux visiteurs avec la volonté de proposer un lieu foisonnant, de déambulation, de découvertes » précise Delphine Ripoche, directrice adjointe de la librairie, dans un communiqué.

La première étape a nécessité l'intégration et la rénovation du local de la librairie de livres anciens Durance, dont l'activité a été arrêtée en 2017 : « En plus d’offrir un nouvel espace de vente, la reprise de son local permet de réunir les deux librairies en une seule et même entité pour la première fois de son histoire », souligne à ce titre Daniel Cousinard. Un nouvel escalier est venu s'ajouter, pour constituer un circuit cohérent et agréable dans l'enseigne, et un poste de librairie BD a été créé pour assurer l'animation du nouvel espace. Aujourd'hui, Durance annonce un effectif de 25 personnes, et deux supplémentaires pour la librairie médicale.

Un second temps en 2025

La transformation de la librairie Durance n'est pas tout à fait terminée : le redéploiement de l'offre annoncé aura lieu en mars 2025 et concernera le rayon des sciences humaines, ainsi que tout le secteur littérature.

Les opérations de travaux terminées ont coûté 400.000 € au total, annonce l'enseigne, et cette dernière a pu profiter d'aides du Centre national du livre, de la Direction régionale des affaires culturelles et de la Région Pays de la Loire. Si l'on compte les travaux de rénovation du sous-sol de la librairie, menés en 2021 et 2022, près de 800.000 € ont été investis dans cette refonte, en quatre années seulement.

Ancienne publicité pour la librairie Durance, dans un journal d'époque (Archives Durance)

« Durance veut rester ce qu’elle a toujours été, une librairie populaire et familiale, intergénérationnelle, et accessible. Elle veut continuer à accompagner les Nantaises et Nantais, traverser le siècle comme elle a traversé le précédent, en restant à l’écoute de son temps, en défendant des valeurs de diversité, de tolérance et d’émancipation », souligne Daniel Cousinard.

Le samedi 23 novembre prochain, pour célébrer l'agrandissement de la librairie et les fêtes de fin d'année à venir, la librairie organise une journée spéciale, avec différentes animations :

10h – 12h : carte blanche au collectif de dessinatrices et de dessinateurs nantais, OASIS 4000

En direct, fresque sur la vitrine avec Benjamin Adam · Glen Chapron · Mathieu Demore ·

Jérôme Mulot · Aurore Petit · Leslie Plée · Vincent Sorel, au rayon BD

11h : atelier « Création de fanzine » par Benjamin Adam et Glen Chapron (à partir de 8 ans et tout public)

– sur réservation

10h – 13h : les dessinateurs d’Urban Sketchers investissent la librairie pour dessiner en live.

11h30 – 12h : quiz kids par La Désopilante. Rendez-vous au rayon jeunesse pour gagner de nombreux

livres !

15h – 16h : rencontre dédicace avec Marion Augustin pour la BD Histoire de l’art au féminin

(Ed. Casterman), animée par Henri Landré — sur réservation

16h – 17h : dégustation biscuits de Noël par la pâtisserie nantaise Esthète, au rayon Cuisine

17h – 18h : « La Petite Fabrique Bicéphale » ; par Tangui Jossic, Laura Simon et Thomas Brouard — Tout

public — sur réservation

18h – 19h : blind-test Hit Machin par La Désopilante (Des morceaux trouvés ? Des livres à gagner !), au

rayon Arts

Les réservations s'effectuent au 02 40 48 68 79 ou à l'adresse animations@librairiedurance.fr.

Photographies : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com