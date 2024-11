Inoxtag publie son manga chez Michel Lafon : succès garanti ?

Dans sa vidéo, Inoxtag révèle que des planches du manga étaient en réalité déjà visibles dans son documentaire Kaizen : un an pour gravir l'Everest, et ses 38 millions de visionnages, sans oublier les 340.000 spectateurs en salles et la diffusion sur TF1.

Il raconte l'histoire de Haki, jeune homme de 19 ans doté d'une capacité singulière : il peut voir les intentions des personnes autour de lui en percevant leur aura. Cette faculté l'oblige à affronter les complexités de la nature humaine au quotidien. Un tournant dramatique survient lorsque Haki découvre qu'il est atteint d'un virus incurable, ne lui laissant que quelques mois à vivre.

C'est à ce moment crucial qu'il fait la rencontre de Luna, une jeune fille mystérieuse qui lui révèle la possibilité d'un monde meilleur...

Charles Compain, initialement formé en ingénierie et diplômé de HEC, a d'abord exploré le monde de l'innovation avant de décider de se consacrer entièrement à sa passion pour le dessin et la création de mangas.

Image du manga intégrée dans Kaizen d'Inoxtag.

Les livres d'influenceurs, bonne idée ?

En octobre dernier, Catherine Lucet, la directrice générale d'Editis, exposait les défis financiers auxquels sont confrontées les maisons d'édition du groupe. Et notait la présence de futurs best-sellers programmés d'éditeurs tiers, mais distribués par sa filiale Interforum. Parmi ceux-ci, la dernière BD de Riad Sattouf, mais aussi les parutions de Mr Tan avec Mortelle Adèle, Les Guerriers de l'Hiver d'Olivier Norek chez Michel Lafon, et... le futur manga d'Inoxtag.

Plus généralement, les maisons aiment à s'appuyer sur des vedettes des réseaux sociaux pour profiter d'une première base de fans, et d'une communication portée par l'auteur auprès de ses abonnés. Un des cas les plus célèbres est celui de l'influenceuse Léna Situations, étrillé en son temps par Frédéric Beigbeder dans le Figaro, et qui s'est écoulé à plus de 400.000 exemplaires, selon Edistat.

e-Penser, connu sous le nom de Bruce Benamran est même devenu un romancier à part entière. D'abord publié chez Marabout, avec des ventes qui atteignent près de 30.000 exemplaires écoulés, son dernier roman en date, Yzzy a disparu, édité chez XO en février dernier, s'est écoulé à seulement 2566 exemplaires.

Image du manga intégrée dans Kaizen d'Inoxtag.

Le succès n'est pas forcément au rendez-vous. Tout le monde n'affiche pas les chiffres de vente du mentaliste d'internet Fabien Olicard, ou du premier ouvrage du youtuber-philosophe Cyrus North, Le code : Les outils essentiels pour vivre libre et serein (26.874 ex).

Les 1,9 millions de followers sur Instagram, Paola Locatelli, n'ont pas suffi a faire vendre son premier livre : Le coeur engagé ! Etre jeune & contribuer à un monde meilleur, publié là-aussi chez Marabout, s'est écoulé, depuis sa parution le 16 octobre dernier, à 353 exemplaires... En mai de cette année, Albin Michel misait sur le premier roman de Camille Yolaine, J'aime. Résultat : 2544 livres vendus, malgré plus de 500.000 followers de l'influenceuse...

Un succès certain ?

Pour Inoxtag, vue sa célébrité et l'engagement d'une belle partie de ses jeunes abonnés, on ne doute pas du futur succès de son manga. Un premier signe fort : les éditions collectors d'Instinct sont d'ores et déjà épuisées. Mais la plupart du temps, le succès est en réalité d'estime, voire pas au rendez-vous...

Un libraire spécialisé manga à Asnières n'est de son côté pas certain du succès annoncé d'Instinct : « On ne sait pas si ce sera tant un succès », affirme-t-il. Il a pour le moment commandé une vingtaine de titres : « On sait qu’il y a beaucoup d’attente, mais on ne sait pas si notre clientèle sera au rendez-vous », explique-t-il encore.

À la librairie Le Renard Doré, spécialisée manga toujours, on est formel : « C’est un énième projet de youtubeur. Nos clients ne l’attendent pas particulièrement, mais ce n’est peut-être pas pour notre clientèle aussi. Si on prend l’exemple du manga de Teddy Riner, sportif cette fois, il n’a pas super bien marché chez nous. »

Image du manga intégrée dans Kaizen d'Inoxtag.

Pour finir, une (petite) polémique a enflé sur les réseaux sociaux. Un autre auteur, Kai-Shin, a partagé sur X le 9 novembre dernier : « Salut Inoxtag. Mon manga que j'écris depuis 2013 et dessine depuis 2020 que je comptais essayer d'éditer cette année (+ le sortir en amateur, si jamais je n'étais pas édité, en 2025) porte malheureusement le même nom que ton manga. » Et d'ajouter : « C'était mon Everest Inox. Je n'en reviens pas de la terrible coïncidence. Il fallait que ça tombe sur moi. »

Il a expliqué avoir choisi de communiquer, afin d'éviter « toute procédure inutile », et empêcher que des gens ne l'accusent de « plagiat ».

Résultat : sa première publication a été vue plus de 500.000 fois, et Inoxtag a réagi, promettant de résoudre le problème : « Coucou mon Bg ! Je t’envoie un message lundi. Avec mon équipe on va trouver une solution », a-t-il assuré. On ne sait pas si les deux mangakas débutants ont fini par discuter en privé.

Le youtubeur de 22 ans s'est fait un nom dès 2015, en partageant sur Youtube des vidéos de lui, jouant à des jeux tels que Minecraft ou Fortnite. Depuis, il propose des vidéos de plus en plus ambitieuses, dont son documentaire, Kaizen.

Article co-écrit avec Louella Boulland.

Le jeune Inoxtag qui lit un manga. Kaizen

Crédits photo : ZACK (CC BY 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com