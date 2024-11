Tout ce que nous avons été : visiter le passé a un prix

Anna n’est pas revenue dans sa ville natale de son plein gré. La raison ? Son père s’est évanoui dans la nature, sans laisser de trace – en dehors d’une lettre énigmatique sur un papier gras de boucherie qui, contre toute attente, est destinée à sa fille. Bien que tout son corps lui hurle de rester à distance, elle a accepté de revenir pour le retrouver. Malheureusement, ce retour au bercail ravive des moments de son enfance qu’elle avait parvenu à faire taire. S’y ajoute un vice familial : l’incapacité à communiquer avec calme et vulnérabilité.

« On se comprend. De part et d’autre de ce grand mur de culpabilité et de silence, on se met à genoux, les uns face aux autres, et on s’appelle par nos noms, on prononce des mots plus forts que jamais. On appelle à l’aide à notre manière : silence, mutisme, repli, bouderie, bras croisés, regards perdus dans le vide, lits défaits, se réveiller à cinq heures de l’après-midi, montrer qu’on n’a plus envie de rien ni de personne. »