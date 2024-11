« J’ai commencé mon travail de poésie sur les scènes ouvertes à Montréal, au Canada », confie Tarek Lakhrissi, dont le parcours l’a mené des librairies à la création artistique. Aujourd’hui, c’est à Paris qu’il laisse éclore son talent, en cosignant l’exposition « Who is afraid of red, blue and yellow » avec Ugo Rondinone, à Reiffers Art Initiatives. Une conception singulière qui servira de cadre à un événement d’un autre genre : un marathon de poésie.

« Briser les frontières entre art contemporain et poésie »

Pour Tarek Lakhrissi, la poésie ne doit pas se limiter aux livres ou aux cercles d’initiés. « Je voudrais briser les frontières entre art contemporain et poésie », explique-t-il avec conviction. Cet événement, selon lui, incarne une véritable bouffée d’air pour la scène artistique souvent cloisonnée : « C’est important d’avoir ce type d’événement dans un centre d’art, et je suis ravi d’y participer », ajoute-t-il.

L’exposition devient alors un terrain d’expression libre, où la poésie dialogue avec les arts visuels pour ouvrir de nouvelles perspectives.

L’effervescence new-yorkaise

Le concept de ce marathon poétique trouve ses racines de l’autre côté de l’Atlantique. « C’est une idée d’Ugo Rondinone, installé à New York, avec qui j’ai conçu l’exposition », précise l’artiste. Ensemble, ils ont imaginé pour « Who is afraid of red, blue and yellow » un immense lit, symbole d’un espace intime, mais aussi d’une scène à investir.

« Comment activer cette pièce ? » s’est rapidement imposée comme une des questions centrales. La première réponse fut de convier un danseur à performer sur ce lit-sculpture. Puis, presque naturellement, l’idée d’un marathon de poésie a germé, nourrie par la passion commune des deux artistes pour cette littérature.

« who is afraid of red blue and yellow » ? de Ugo Rondinone & Tarek Lakhrissi

Paris, terre d’accueil pour une scène poétique à réinventer ?

Mais pourquoi Paris ? « Nous tenions à introduire ce concept ici, car il est dommage que ce type d’événement soit si rarement mis en avant, voire totalement absent », souffle Tarek Lakhrissi. Ce marathon poétique se veut un point de ralliement pour une communauté encore à créer. Mais c’est aussi « l’occasion de se rencontrer et d’échanges autour d’un genre trop niche à mon goût », souligne-t-il.

Reiffers Art Initiatives, en collaboration avec la Maison de la Poésie, met à disposition des artistes une scène sans contrainte thématique. Chaque participant disposera de cinq minutes pour s’exprimer, librement et sans restriction. « L’événement est ouvert à tous, amateurs ou confirmés. Chacun est invité à prendre la parole. »

« S’ouvrir à d’autres littératures »

Le succès est déjà au rendez-vous : « C’est complet ! Nous avons même une liste d’attente », se réjouit-il. Bien qu’il ait suggéré quelques noms tels que Chloé Delaume ou Rose Vidal, dont il apprécie le travail et avec qui il a déjà collaboré, l’auteur a souhaité laisser aux équipes le soin de sélectionner les invités. « C’est l’occasion de découvrir de nouvelles voix, plus ou moins connues, et de s’ouvrir à d’autres littératures », résume-t-il.

À cette occasion, quelques figures familières du grand public seront également présentes. Parmi elles, Miguel Bonnefoy, récemment récompensé par le Prix de l’Académie Française pour son ouvrage Le rêve du jaguar (Rivages), Martin Desinde, Anne-James Chaton, ainsi que la poétesse et essayiste roumaine Linda Maria Baros.

Le programme complet et la liste des participants sont à découvrir ci-dessous.

