Disparition d'Elizabeth Nunez, figure de la littérature trinidadienne

Née à Trinidad en 1944 dans une famille modeste de onze enfants, Elisabeth Nunez a fait ses études secondaires sur son île natale avant d’émigrer aux États-Unis en 1963. Étudiant d’abord dans le Wisconsin au Marian College, elle s’installe ensuite à New York.

Diplômée de la City University of New York, elle se lance dans une carrière universitaire en études anglophones au cours de laquelle elle eut notamment Maryse Condé comme collègue. Au Hunter College, New York, où elle termina sa carrière comme professeure émérite, Elisabeth Nunez enseignait le Creative Writing.

Elle est l’auteure de onze ouvrages. Outre des romans — When Rocks Dance (1986), Beyond the Limbo Silence (1998), Bruised Hibiscus (2000), Discretion (2002), Grace (2003), Prospero's Daughter (2006), Anna In Between (2010), Boundaries (2011), Even in Paradise (2016), Now Lila Knows (2022), non traduits à ce jour — on lui doit un récit autobiographique : Not For Everyday Use (2014).

Ce dernier est paru en traduction française aux Éditions Long Cours en 2022 sous le titre Pour les grandes occasions. À sa double carrière d’universitaire et d’écrivain s’ajoutait son engagement en faveur des auteurs afro-descendants. Elle a, à ce titre, co-fondé en 2002 la National Black Writers Conference qui œuvre à une meilleure connaissance des auteurs de la diaspora africaine qu’elle soutient.

Quatre jours séparent le moment où l'auteure reçoit à New York l'appel téléphonique tant redouté qui lui annonce l'hospitalisation de sa mère et son enterrement à Trinidad et Tobago. Quatre jours durant lesquels Elizabeth Nunez va revenir sur son enfance et sa vie d'adulte marquées par les grandes ambitions de ses parents pour leur descendance, leur sévère exigence, et l'apparente rudesse d'une mère convaincue que les marques d'affection doivent être réservées aux « grandes occasions ». Mais l'auteure compatit au sort de ses parents. Leur bonheur n'a-t-il pas été contrarié par le poids du colonialisme, par l'interdiction du contrôle des naissances d'une Eglise catholique à laquelle sa mère se soumet et qui lui fera endurer quatorze grossesse, par ce que Malcolm Gladwell nomme « le privilège de la couleur de peau » à Trinidad où « les gens à peau sombre fétichisent leur clarté » ? Un amour sans faille soude la famille Nunez et la relation aussi ardente que complexe qui unit les parents rappellera à bien des lecteurs la passion des vieux amants de L'Amour au temps du choléra de Gabriel García Márquez. - Le résumé de l'éditeur pour Pour les grandes occasions

Laëtitia Saint-Loubert, traductrice d'Elizabeth Nunez, se souvient de l'autrice et de leurs échanges autour de la traduction de Pour les grandes occasions. « J'ai eu le grand bonheur de rencontrer Elizabeth Nunez à l'occasion du lancement de la traduction française de son récit autofictionnel, Not For Everyday Use (Akashic Books, 2014), paru sous le titre Pour les grandes occasions (Long Cours, 2022), lors d'une rencontre avec le public organisée par l'Alliance Française de Trinidad et Tobago (Port-of-Spain) en janvier 2023 », rappelle-t-elle.

« Elizabeth avait captivé l'assistance par la justesse de ses mots, sa grande sensibilité littéraire et son regard sans pareil sur la société trinidadienne. Elle avait par ailleurs fait preuve d'une grande générosité pendant le processus de traduction de Not For Everyday Use et au-delà. Elizabeth avait accepté de répondre à mes questions concernant certains passages du récit et avait même sollicité certaines de ses sœurs pour s'assurer des réalités couvertes par certains mots qui, au fil des générations, s'étaient parés de multiples nuances. »

« Elle avait minutieusement décrit une photo de famille évoquée dans le texte et qu'il s'agissait de rendre le plus “fidèlement” possible afin de préserver les souvenirs de l'auteure dans un récit d'une grande intimité, mais aussi d'une grande pudeur. Cette rencontre avec Elizabeth Nunez et son œuvre a fait de la traduction un espace-temps hors du temps, inoubliable, résolument caribéen, résolument humain », note Laëtitia Saint-Loubert.

