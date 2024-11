Velibor Čolić Prix Victor Rossel de littérature 2024

Le Prix Victor Rossel de littérature a été décerné à Velibor Čolić pour son roman Guerre et Pluie, publié chez Gallimard.

Originaire de Bosnie, le romancier Velibor Čolić utilise l'écriture pour narrer son expérience post-guerre. Engagé dans l'armée croato-bosniaque pendant le conflit de 1992, Čolić, alors âgé de vingt-huit ans, aspire à déserter ce conflit fratricide qu'il qualifie de « beuverie macabre ».

Velibor Čolić, exilé en France et installé à Bruxelles, continue de livrer une œuvre marquée par l’humour et la résilience face à l’horreur de la guerre. Dans son dernier roman, il décrit la survie dans les tranchées et la force de la poésie face à la violence, mêlant dérision et absurdité pour souligner la stupidité de la guerre. À travers l'écriture, il parvient à soigner ses blessures et rappelle, tel un Vaclav Havel des champs de bataille, la puissance du verbe pour contrer la folie humaine.

À LIRE - Anatomie de la guerre et du corps, par Velibor Čolić

Velibor Čolić est né en 1964 dans une petite ville de Bosnie où il perdra sa maison et ses manuscrits, réduits en cendres pendant la guerre. Inspiré par sa propre histoire, il revient dans ses romans, publiés aux éditions Gallimard, sur les années de violence qui ensanglantèrent les Balkans : Guerre et pluie (2024) ; Le livre des départs (2020) ; Manuel d’exil. Comment réussir son exil en trente-cinq leçons (2016) ; Sarajevo Omnibus (2012).

Nathalie Skowronek a reçu le Prix Victor Rossel des lecteurs pour La voix des saules, édité par Grasset. Quant au Prix Victor Rossel de la bande dessinée, il est revenu à Romain Renard pour Revoir Comanche, publié par Le Lombard. Enfin, le Grand Prix de l’Académie Victor Rossel de bande dessinée, qui récompense un auteur pour l'ensemble de son œuvre, a été attribué à Léonie Bischoff.

Créé en 1938 en mémoire de Victor Rossel, fils du fondateur du Soir, le prix Victor Rossel vise à promouvoir la littérature belge en récompensant chaque année un roman ou un recueil de nouvelles, à l'exception de la période de la Seconde Guerre mondiale (1940-1945).

Depuis 2021, un prix spécifique à la bande dessinée complète le palmarès, décerné par l’Académie Victor Rossel de bande dessinée, héritière des prix Diagonale/Le Soir fondés en 2008 par Jean Dufaux.

En 2023, pour la 80e édition, un nouveau prix a été instauré : le Prix Victor Rossel des lecteurs, qui distingue une œuvre sur des critères similaires au prix principal de littérature. Cette année, la cérémonie en est à sa 81e édition, témoignant de la longue tradition de célébration de la littérature et de la bande dessinée belges.

Le prix Rossel 2023 a été décerné à Antoine Wauters, François Schuiten et Jean Cremers.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Crédits photo : Francesca Mantovani (Éditions Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com