Le Prix Castel 2024 est décerné à Grégoire Bouillier

« Recevoir le Prix Castel est formidable. C'est une récompense qui me va droit au cœur. Ce soir, la nuit est un roman. Que demander de plus ? », a réagi de son côté Grégoire Bouillier.

Dans Le syndrome de l'Orangerie, l’auteur se retrouve face aux Nymphéas de Monet au musée de l'Orangerie et, contre toute attente, une profonde angoisse le submerge. Les immenses panneaux déclenchent chez lui un malaise inattendu. L’art ne dépendrait-il pas autant de l’artiste que de celui qui le contemple ? Devenu pour l'occasion son alter ego, le détective Bmore, Bouillier décide d'élucider ce mystère. Monet aurait-il dissimulé quelque chose, ou même quelqu’un, dans ses Nymphéas ? Pourquoi cette obsession pour les fleurs de son jardin, peintes près de quatre cents fois en trente ans ?

L’enquête démarre alors, mêlant botanique, secrets de la vie amoureuse de Monet et interprétations inconscientes de l’œuvre. Bmore explore l’Orangerie, Giverny, le Japon, et même Auschwitz-Birkenau pour comprendre ce « syndrome de l’Orangerie ». Une quête qui révèle un mystère plus vaste que celui de la peinture, celui de l’espace entre l'œil et ce qu’il perçoit.

Grégoire Bouillier, né en 1960, a déjà signé plusieurs ouvrages remarqués : Rapport sur moi (Allia, Prix de Flore 2002), L’Invité mystère, Cap Canaveral (Allia, 2004, 2008), Le Dossier M, livres 1 et 2 (Flammarion, 2017 et 2018, Prix Décembre) et Le Cœur ne cède pas (Flammarion, 2022, Prix André Malraux et Prix Honoré de Balzac). Ce nouveau livre est paru le 21 août 2024.

Michel Bernard a par ailleurs récemment accusé Grégoire Bouillier de s'être fortement inspiré de son roman Les Deux Remords de Claude Monet pour écrire Le Syndrome de l'Orangerie. Selon le premier, le second aurait repris des éléments imaginés, notamment une citation de Clemenceau inventée par lui-même, ainsi que plusieurs descriptions de Camille Monet. Grégoire Bouillier a notamment répondu que « Michel Bernard parle de Monet, il n’est pas le premier. Lui comme moi nous ne serons pas les derniers. »

Le jury du Prix Castel est composé de : Emma Becker, Claire Berest, Vincent Darré, Étienne Gernelle, Eva Ionesco, Marc Lambron, Justine Lévy, Jean-Noël Pancrazi, Abnousse Shalmani, et Gaël Tchakaloff.

Le lauréat du Prix Castel se voit remettre une carte de membre de Castel, ce qui fait de lui, pendant une année entière, l'invité privilégié de ce lieu emblématique, accompagné de la personne de son choix. Une plaque gravée à son nom est également apposée dans la bibliothèque de Castel. Cette année, une nouveauté s’ajoute aux récompenses : un Ex-Libris personnalisé, conçu par Ex-Libris Paris, est offert au lauréat.

Co-fondé par Castel et Carole Chrétiennot, le Prix Castel distingue un roman, qu'il soit écrit par un auteur jeune ou confirmé, que le jury imagine bien à la table de Jean Castel. Le prix évoque les fêtes mémorables de Castel, où artistes, écrivains, figures du monde de la mode et du cinéma se retrouvaient, animant les nuits de Saint-Germain-des-Prés et de tout Paris. Des soirées mythiques, rassemblant les personnalités les plus emblématiques de ce quartier parisien légendaire.

Les deux premières éditions ont couronné, en 2022, Catherine Millet pour Commencements (Flammarion) et en 2023, Arthur Dreyfus pour La Troisième Main (P.O.L).

