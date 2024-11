La Poste arrête son offre Livres et Brochures en juillet 2025

En proposant une tarification spécifique, particuliers, entreprises ou associations participaient au « rayonnement de la culture française ». L’envoi d’ouvrages aussi bien que de brochures dans le monde entier s’effectuait avec un coût proportionnel au poids de l’envoi.

Une solution appréciée

Pour les éditeurs diffusant leurs ouvrages à l’étranger, ce service présentait un intérêt notable : en réduisant les frais d’expédition, les livres français devenaient plus compétitifs sur les territoires. Cependant, des ajustements tarifaires ont été observés ces dernières années, notamment la réduction du seuil de poids maximal de 5 kg à 2 kg pour les envois standards, obligeant les professionnels à utiliser des sacs spéciaux pour des colis au-delà de cette limite.

Mais voilà : à compter du 1er janvier 2025, l’offre « sac » disparaîtra et au 1er juillet suivant, c’est l’offre Livres et Brochures qui s’arrêtera, définitivement, lit-on sur la page dédiée. Une décision radicale, qui prend de court une partie de l’industrie du livre.

Trop coûteux pour se poursuivre

Côté La Poste, pas de précisions sur ce brutal coup de frein, pas plus que d'alternatives, mais le motif économique semble évident : un rapport présenté en avril 2018 à la Commission des affaires culturelles citait des représentants du groupe. Il en ressortait que « ce tarif est si avantageux pour le client final qu’il ne permettait pas même à La Poste de couvrir les frais qu’elle doit rembourser à ses homologues étrangers pour qu’ils livrent le destinataire final ».

Jacques Damade, président de l’association des éditeurs indépendants L’Autre livre déplore cette mesure. « Il est pertinent de juger un gouvernement par sa politique du Livre. (Education, réflexion, liberté). Sans tambour, ni trompette, ni la moindre raison avancée, le gouvernement va supprimer Livres et Brochures. Tarif postal avantageux pour les livres à l’étranger, dont le secteur du livre demandait l’extension en France. Ce qui permettait à tous les niveaux une plus grande circulation des ouvrages. »

Et d’ajouter : « Donc non seulement cette demande n’a pas été suivie, mais ce tarif est en voie de suppression. Double coup dur pour le livre dont l’international est un aspect important. On s’assied avec cette mesure sur la santé du livre et sur la diffusion de la culture française. Seul Amazon, piètre contribuable, peut se réjouir. »

Valois ou Matignon impuissants

L’association demande par conséquent au gouvernement d’intervenir pour que le groupe La Poste revienne sur sa décision. Mais en a-t-il le pouvoir ? Société anonyme constituée à 100 % de capitaux publics, La Poste compte deux actionnaires : la Caisse des Dépôts à hauteur de 66 %, et l’État à hauteur de 34 %. Or, l’offre Livres et Brochures échappe totalement à sa mission de service public et des obligations de la Convention postale universelle de 2004.

À ce titre, le ministère de la Culture, plusieurs fois interpellé sur le sujet, a fini par rédiger une réponse automatique. « Il s’agit d’une offre libre proposée par le Groupe La Poste qui ne résulte d’aucune obligation juridique au titre du service universel postal. L’objectif du Groupe est de maintenir un service économique tout en continuant l’effort de réduction du déficit engendré par cette offre qu’il supporte intégralement. » Conclusion : rien à faire.

Maintenant qu’Amazon a mis en place sa solution pour contourner l’application de frais de ports obligatoires sur les envois de livres et en exempter ses clients, la mise à mort de l’offre Livres et Brochures représente un nouveau coup dur. Rappelons qu’assez ingénieusement, la firme américaine s’appuie sur un modèle clic and collect, via ses points de retraits, pour faire disparaître les frais d’expédition.

Ce que l’industrie en conclura, de manière assurée désormais, c’est que la perspective d’une tarification réduite pour le territoire français, inspirée de la solution Livres et Brochures, n’est pas à l’ordre du jour. Pas faute, depuis des années, d’avoir multiplié les interventions et tribunes pour demander aux différents gouvernements de se bouger sur la question…

Nous attendons des réactions de la Fédération des éditions indépendantes et du Syndicat national de l'édition. Cet article sera mis à jour en conséquence.

Crédits photo : zoetnet, CC BY

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com