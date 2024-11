J’écris pour y voir plus clair : Mona Chollet chez Bookmakers

Depuis 2020, Bookmakers met en lumière le travail d’auteurs qui marquent leur époque. Richard Gaitet y démythifie l’idée d’une inspiration divine, en plongeant dans la réalité du travail créatif. Chaque invité y dévoile ses coulisses : d’où viennent les idées, comment elles se transforment en textes, et pourquoi l’écriture devient souvent une bataille contre soi-même. Structuré en trois épisodes à chaque fois, le podcast offre un portrait en profondeur de celles et ceux qui façonnent notre paysage littéraire.

Présentée comme une rêveuse « obsédée par le fait de lire, de s’informer et de changer le monde », elle a publié depuis le milieu des années 2000 de nombreux essais explorant les mécanismes de domination, qu’elle soit masculine, capitaliste et/ou professionnelle. « Pendant que j’écrivais, #MeToo a éclaté, ça a décuplé mes forces, ça m’a enhardie dans ma manière d’écrire. » Elle est ainsi devenue une référence pour une génération de féministes.

« J’écris pour y voir plus clair, pour modifier ma perception et, si possible, mon quotidien », explique-t-elle. Son écriture est à la fois personnelle (écriture à la première personne) et documentée (nombreuses citations). Elle puise dans des références littéraires telles que Susan Sontag ou Mahmoud Darwich, et elle revendique une fascination pour des séries comme Mad Men ou La Fabuleuse Madame Maisel. Entre confidences et réflexions, elle évoque également son désir, encore inabouti, de se tourner vers la fiction.

Lire, s’informer, changer le monde

Le premier volet du podcast retrace les débuts de Mona Chollet, où elle revient sur ses années de formation et ses premières publications. Elle confie comment ses expériences au sein de divers médias ont nourri sa réflexion critique et affûté sa plume. C’est dans ces premières années que s’est dessiné son goût pour les sujets engagés et la dénonciation des inégalités.

Dans le deuxième volet, Mona Chollet revient en détail sur Sorcières – La puissance invaincue des femmes, publié en 2018 aux Éditions La Découverte, qui est devenu un phénomène en librairie. Cet essai explore la figure de la sorcière à travers l’histoire et son impact sur la condition des femmes.

À travers ce livre, elle débusque ce que la société considère comme des vérités immuables : la stigmatisation des femmes célibataires, des vieilles femmes, ou encore des féministes qui choisissent de vivre sans enfants. Pour Mona Chollet, écrire, c’est faire émerger des sujets trop souvent invisibilisés. Elle révèle dans cet épisode comment cet ouvrage a pris forme.

Le dernier épisode est l’occasion de découvrir la facette plus intime de l’essayiste. Mona Chollet se décrit comme une bonne vivante, mais aussi hantée par une certaine culpabilité face à l’oisiveté. Elle y aborde son dernier ouvrage, Résister à la culpabilisation, publié à la rentrée aux Éditions La Découverte, où elle analyse comment la société valorise le surmenage, mais également les discours culpabilisant les victimes face à différentes injonctions.

Crédits Image : Mona Chollet, Editions La Découverte / Bookmakers, Arte Radio

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com