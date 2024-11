Bushi, Samouraïs légendaires dans les chefs-d'oeuvre de l'ukiyo-e

#LivrespourNoel – Bushi : Samouraïs légendaires dans les chefs-d'œuvre de l'ukiyo-e de Noriko Yamamoto (trad. Baptiste Levy-Gastaud et Ryan Holmberg) explore l'univers de ces guerriers à travers les estampes japonaises de l'époque d'Edo (1603-1868). Ce livre propose une immersion dans les récits et les représentations artistiques des guerriers japonais, mettant en lumière leur bravoure, leur poésie et leur indifférence face au danger.

L'ouvrage se distingue par une sélection soignée d'estampes d'époque, offrant au lecteur une vision authentique des bushi, ces guerriers légendaires du Japon féodal. Les illustrations, magistralement réalisées, capturent l'essence des samouraïs, reflétant à la fois leur force et leur beauté.

Parmi les figures emblématiques présentées, on retrouve Minamoto no Tametomo, célèbre pour ses aventures dramatiques, Jiraiya, le ninja du folklore japonais, les quarante-sept rōnin, symboles de loyauté et de sacrifice, ainsi que Miyamoto Musashi, maître de sabre et poète renommé pour ses combats épiques.

La narration de Yamamoto est enrichie par des contributions d'experts tels que Ei Nakau, membre du conseil d'administration de l'International Ukiyo-e Society, et Ryan Holmberg, historien de l'art spécialisé dans l'ukiyo-e. Leur expertise apporte une profondeur supplémentaire à l'analyse des estampes, offrant des perspectives historiques et culturelles précieuses.

Sur le plan littéraire, le livre se caractérise par une écriture fluide et accessible, rendant les récits des samouraïs captivants pour un large public. Les descriptions détaillées des œuvres d'art permettent une appréciation approfondie des techniques et des styles propres à l'ukiyo-e. Cependant, certains lecteurs pourraient souhaiter une analyse plus critique des sources historiques et des interprétations artistiques présentées.

Contribution significative à la compréhension de la culture des samouraïs et de leur représentation dans l'art japonais, voici un ouvrage qui allie avec succès une riche iconographie à des récits historiques, offrant une expérience immersive aux passionnés d'histoire et d'art japonais.

Vous êtes libraire ? Pour vous procurer ce titre neuf à prix réduit, contactez directement Expodif.

DOSSIER - Voyages et découvertes : des livres à découvrir pour Noël