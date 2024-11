Thibault de Montaigu reçoit le Prix Interallié pour Coeur

Fondé pendant que ses initiateurs attendaient l'annonce du lauréat du Prix Femina, le Prix Interallié est décerné chaque année par un jury d'auteurs et de journalistes. Il comprend, en 2024, Jean-Marie Rouart, président, Stéphane Denis, Gilles Martin-Chauffier, Éric Neuhoff, Christophe Ono-dit-Biot, Jean-Christophe Rufin, Jean-René Van der Plaetsen, Florian Zeller et Gaspar Koenig (lauréat 2023).

En 2020, Thibault de Montaigu avait remporté le Prix de Flore pour La Grâce, alors paru aux éditions Plon.

Je croyais écrire cette histoire pour mon père, alors que c'était l'inverse : cette histoire, il me l'avait offerte. Et chaque fois que j'ouvrirai ces pages, je le retrouverai comme si je tenais son cœur vivant entre mes mains ». Quand son père malade le presse d'écrire sur son ancêtre Louis, capitaine des hussards fauché en 1914 dans une charge de cavalerie, Thibault de Montaigu ne sait pas encore quel secret de famille cache cette mort héroïque. Ni pourquoi elle résonne étrangement avec le destin de son propre père qui décline de jour en jour. La course contre la montre qu'il engage alors pour remonter le passé se mue en une enquête bouleversante où se succèdent personnages proustiens et veuves de guerre, amants flamboyants et épouses délaissées. Thibault de Montaigu nous raconte une lignée hantée par la gloire et l'honneur. Mais aussi ce qu'il reste d'amour et de courage dissimulés dans le cœur des hommes.

– Le résumé de l'éditeur pour Cœur