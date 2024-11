30 Birds, un jeu vidéo dessiné et peint par l'illustratrice Coline Sauvand

Comme chaque semaine, France Culture dévoile son programme littéraire hebdomadaire. Du lundi 14 au dimanche 20 octobre, retrouvez les habituels rendez-vous littéraires, comme « Le Book Club », « La lecture du soir », et bien d'autres encore, entre poésie, histoire, théâtre et bande dessinée... La semaine met l'accent sur la fiction et le documentaire.