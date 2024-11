Notre-Dame rouvre ses portes, et la BnF entretient sa mémoire

Le portail Gallica, véritable trésor numérique de la BnF, propose un voyage dans le temps avec une exploration de la dame de pierre. Gravures, dessins et manuscrits anciens y révèlent les grandes étapes de la construction et des transformations du monument, tout en soulignant des détails souvent méconnus de son architecture. Ces documents offrent un regard unique sur l’évolution de cet édifice, symbole incontournable de l’histoire de Paris.

Plus qu’un chef-d’œuvre architectural, c’est aussi une histoire spirituelle et politique marquée par les siècles. À travers des ouvrages imprimés et manuscrits, Gallica restitue l’importance centrale de la cathédrale dans la vie culturelle et religieuse française, illustrant comment elle s’est imposée comme un pilier de l’identité nationale.

Victor Hugo et la cathédrale littéraire

Le site Les Essentiels de la BnF consacre un dossier à Notre-Dame de Paris, le chef-d’œuvre de Victor Hugo, dont la bibliothèque conserve le manuscrit original. Accessible en ligne, ce document précieux se dévoile à travers des modules interactifs et des vidéos animées qui plongent dans les thématiques du roman, mettant en scène certains moments. Tout comme Hugo avait voulu « sauver Notre-Dame » en redonnant vie à la pierre par le papier, la BnF nous permet de redécouvrir cette cathédrale à travers le prisme de l’écrivain.

Les amateurs de littérature pourront ainsi feuilleter virtuellement le manuscrit, guidés par les commentaires éclairés de Thomas Cazentre, conservateur au département des Manuscrits. Cette mise en perspective entre la « cathédrale de pierre » et celle façonnée par la plume de Hugo rappelle combien l’œuvre a contribué à ranimer l’intérêt pour l’édifice.

Mais l’histoire de la cathédrale ne se limite pas à ses pierres. Le musée de Cluny nous propose de « Feuilleter Notre-Dame » au cours d'une exposition organisée en partenariat avec la BnF. L'occasion de se pencher sur la richesse des collections médiévales liées à la cathédrale. Divisée en quatre thématiques — gestion de la bibliothèque, livres d’étude, pratiques du culte, et évolution à l’époque moderne — cette exposition dévoile des trésors rarement exposés, retraçant la vie intellectuelle et religieuse foisonnante qui animait Notre-Dame au Moyen Âge.

Elle sera à découvrir du 19 novembre 2024 au 16 mars 2025.

Les coulisses du chantier du siècle

Le site Passerelle(s), dédié aux grandes constructions historiques et aux métiers du bâtiment, propose un dossier exhaustif sur l’édification de Notre-Dame, du XIIe au XIVe siècle. Chronologies, vidéos et infographies détaillent les défis techniques rencontrés au fil des siècles, sans oublier les efforts titanesques déployés pour sécuriser et restaurer la cathédrale après l’incendie de 2019.

En écho à ce vaste chantier, un serious game intitulé « Notre-Dame, le chantier du siècle » est destiné aux apprentis du BTP, visant à les plonger dans l’univers des métiers liés à la restauration du monument.

À travers des épisodes interactifs sur la charpente, la couverture, et bientôt la taille de pierre, ce jeu permet de comprendre les enjeux contemporains de cette reconstruction. Disponible dès le 15 novembre sur la plateforme Genially, il mêle pédagogie et découverte ludique pour sensibiliser à la complexité d’un tel projet.

À travers ces différentes initiatives, la BnF ne se contente pas de retracer l’histoire d’une cathédrale : elle nous rappelle combien Notre-Dame de Paris, par son aura spirituelle, culturelle et littéraire, continue de fasciner.

Alors que les portes de la cathédrale s’ouvrent à nouveau au public, ces ressources offrent une occasion unique de la redécouvrir sous un autre angle, conjuguant tradition et modernité.

Crédits Image : David Henry, Pexels

