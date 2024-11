Mi-Livre Mi-Raisin : textes et vins se dégustent à la Bellevilloise

Ce salon, comme son nom l’indique, célèbre l’alliance des plaisirs du livre et du vin. Organisé sur deux jours, il convie sur sélection éditeurs indépendants engagés et artisans vignerons et vigneronnes. Les participants, qu’ils soient amateurs de belles-lettres ou de bons crus, pourront naviguer entre stands littéraires et dégustations, à la rencontre de passionnés.

Parmi les 60 exposants, 30 éditeurs tels que La Fabrique, Goutte d’Or, La Déferlante ou encore Anamosa proposeront des dédicaces, des nouveautés et des ouvrages allant des romans aux essais en passant par la bande dessinée et la poésie. De l’autre côté, 30 vignerons et vigneronnes, venus de France, de Suisse, d’Autriche, d’Italie et même de Géorgie, partageront leurs vins bio et naturels, avec quelques surprises artisanales comme des bières et spiritueux.

L’originalité de ce salon réside dans les associations fines entre livres et vins : un vigneron suisse à côté d’un éditeur du même pays, ou des rapprochements plus subtils basés sur des titres d’ouvrages et des cuvées.







Un programme agri-culturel

Le samedi, à 16h, aura lieu la remise du Prix du vin d’auteur ou d’autrice 2024, décerné par un jury de professionnels du livre. Le lauréat de 2023 avait été le Collectif Pépin en Alsace. À 17h, place au Binge Reading : une performance littéraire où le vigneron-slameur David Large lira trente extraits en rafale pour séduire le public en un éclair.

Le dimanche, à 14h, on lèvera nos verres à la santé des libraires et cavistes lors d’un moment festif célébrant ces maillons essentiels des filières du livre et du vin. À 16h, le salon remettra le Prix de la page 20, récompensant la meilleure vingtième page d’un ouvrage parmi ceux des éditeurs présents, sous l’œil avisé d’un jury de passionnés du vin. La lauréate 2023 était Nawal El Saadawi pour Combien de cœurs : mémoires d’une femme docteure (trad. Fayza El Qasem) aux éditions Les Prouesses.

La billetterie est disponible à cette adresse, permettant de prendre un pass pour un ou deux jours.

