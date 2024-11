Le lauréat du Prix Littéraire 30 Millions d’Amis 2024 est connu

Le jury du Prix Littéraire 30 Millions d’Amis – composé de Teresa Cremisi, Didier Decoin, de l’Académie Goncourt, Irène Frain, Frédéric Lenoir, Didier van Cauwelaert, Frédéric Vitoux de l'Académie française, Joël Dicker, et sa présidente Reha Hutin – était réuni dans le salon Goncourt du restaurant Drouant à Paris.

Ces personnalités reconnues ont choisi de récompenser Frédéric Joignot pour son roman Zoographie (Maurice Nadeau).

« La littérature et les animaux sont une vieille histoire. On s’est longtemps moqué des animaux, mais s’intéresser à eux est fondamental », a réagi Frédéric Joignot. « D’années en années l’engouement du public pour la littérature dite “animalière” ne se dément pas », constate de son côté, Reha Hutin, la Présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis : « Le Prix Littéraire 30 Millions d’Amis permet de mettre en lumière ces ouvrages et leurs auteurs, grâce à son prestigieux jury d’écrivains. »

Une dotation en faveur de la cause animale

La Fondation 30 Millions d’Amis a attribué à Frédéric Joignot un chèque d’une valeur de 3000 euros et à Françoise Malby-Anthony, un chèque de 1000 euros, qu’ils devront reverser en intégralité à une association de protection animale de leur choix.

Pour cette édition 2024, treize autres ouvrages étaient en lice : Pour un grand poney roux du Sinaloa, de J.Effinger (Publibook), Vibrisses, de K.Espada (Le Temps d’un roman), L’invité au Goncourt, de L. Kiehl & P. Ashuza (Les Lettres Mouchetées), L'étonnant voyage du garçon qui parlait aux girafes, de L.Rutldge (NAMI), Premières plumes, de C.Gilmour (Métailié), Le loup de Valberg, de P.Briand (Gouttes d’Or), Il neige sur le pianiste, de C. Hunzinger (Grasset), Soi-même comme un chien, de N.Tavaglione (La Veilleuse), Assise, debout, couchée !, d’Ovidie (JC Lattès), Bitch - Le pouvoir des femelles dans le monde animal, de L.Cooke (Albin Michel), Ainsi l’animal et nous, de K.Harchi (Actes Sud), Cause(rie)s animales - Petit traité pour les animaux maltraités, d’A.Jougla (Delachaux et Niestlé), Une vie de hibou Tout ce que j'ai appris en sauvant Alfie, de C.Safina (Buchet-Chastel).

En 2023, le Prix littéraire 30 Millions d’Amis avait distingué le roman Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour (Stock) et le prix de l’essai couronnait Comment parler baleine de Tom Mustill (Albin Michel).

