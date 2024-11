Marie Clerc, de Fayard à Freelance

Depuis ce mois d'octobre, Marie Clerc a remplacé Brigitte Semmler chez Arléa, qui a elle aussi officié en tant que Freelance pour la maison : « Après six heureuses années auprès de l’équipe et des auteurs de cette belle maison d’édition, je transmets en de très bonnes mains le service de presse d’Arléa », partage celle qui a passé une majeure partie de sa carrière du côté de Belfond. « La grande Brigitte Semmler », des mots de Marie Clerc, prend cette fois une retraite, bien méritée.

L'auto-entrepreneuse aura un rôle plus élargi du côté des Éditions Pérégrines, portées par Aude Chevrillon depuis 2021, à la suite de son oncle François Bourin. Elle s'occupera de la stratégie et la création de contenu digitales, la relation libraire, et le service de presse : « Avec Les Pérégrines, plutôt axée non-fiction, et Arléa fiction, ça s'équilibre », commente Marie Clerc.

La troisième maison ne dira rien à la plupart des lecteurs, puisqu'elle n'a pas encore publié son premier texte : les Éditions Quartier Libre, spécialisées en littérature générale, éditent leur premier livre en janvier 2025.

De la littérature au stand up

Face à ses nouveaux défis, Marie Clerc confie : « Je viens tout juste de me lancer et j’ai eu la chance d'être sollicitée par trois belles maisons, ce qui est plutôt formidable après seulement deux mois. Travailler aux côtés de Aude Chevrillon ou Mathilde Bonte-Joseph, mais aussi passer derrière Brigitte Semmler, qui était si appréciée des auteurs et des journalistes, constituent de véritables opportunités. »

Reste que ce n'est pas rien de passer de salarié à l'auto-entreprise : « J'ai la chance d'être à chaque fois pleinement intégrée aux équipes, avec la possibilité d'aller travailler dans leurs bureaux comme une salariée à part entière, tout en conservant la liberté de signer d’autres projets et de collaborer avec d’autres structures. C'est une chance », constate Marie Clerc.

Précédemment, elle n'a connu que le salariat dans le monde de l'édition : un stage au service des droits étrangers chez Robert Laffont, puis Plon et les Presses de la Renaissance en tant qu'assistante service de presse. De 2005 à 2015, elle a été responsable communication chez Fleurus Éditions, entre relations presse, l'événementiel et les réseaux sociaux. Elle a ensuite rejoint les Éditions Pocket comme chargée de communication, de janvier 2016 à juin 2019.

En juin 2019, elle est devenue responsable presse et relations publiques aux Éditions Denoël (Madrigall), avant d'intégrer Fayard en tant qu'attachée de presse, jusqu'à l'arrivée de Lise Boëll, et sa nouvelle ligne droitière assumée. Marie Clerc n’a pas caché les raisons de son départ : politiques. Entre les deux, un passage aux Éditions Héloïse d’Ormesson qui n'aura pas excédé la période d'essais : « On a été malheureuses toutes les deux », résume Marie Clerc.

Quid du futur à présent ? « C'est un peu tôt pour trop se projeter, tout est tellement nouveau. Là, je découvre les catalogues de maisons. Mais pourquoi pas, dans le futur, élargir les collaborations en dehors de l'édition, notamment proposer mes services pour le stand-up, puisque j'adore ça. »

Et pourquoi pas créer une agence à terme ? « Pour l'instant, je ne suis pas encore au stade de monter ma propre agence, même si l'idée m'effleure déjà. J'ai décidé de m'accorder cette première année sans me mettre trop de pression, afin de bien m'installer et de satisfaire pleinement les maisons avec lesquelles je collabore. Ensuite, on verra. »

Crédits photo : Marie Clerc

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com