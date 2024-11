Budget 2025 : des prévisions inquiétantes pour la culture en Île-de-France

« En 2025, ce sera tout ou rien », a scandé une Valérie Pécresse en colère. C’est au Conseil régional de Saint-Ouen-sur-Seine, que la Présidente de la Région Île-de-France présentait ses orientations budgétaires, dans un contexte « extrêmement singulier ».

Une économie de 321 millions €

Et pour cause, le 10 octobre 2024, le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Antoine Armand, ainsi que le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, ont présenté en Conseil des ministres le projet de loi de finances pour 2025. Ce texte prévoit des « mesures d’envergure » qui visent à réduire le déficit public à 5 % du PIB en 2025, contre une estimation de 6,1 % pour 2024.

Sans cet effort budgétaire, évalué à 60 milliards €, le gouvernement anticipe un déficit atteignant près de 7 % du PIB dès l’année suivante. Reste donc à savoir où seront faites les économies. Et, spoiler : l’Île-de-France sera la région la plus mobilisée, à hauteur de 321 millions €. Pour ce faire, l’État compte « priver la région du revenu des taxes » qui, selon Valérie Pécresse, avaient précédemment été « surévaluées » par l’État, soit 100 millions € de recettes en moins en 2024.

"C’est une bombe qui nous tombe sur la tête"

« Nous nous attendions à une réduction budgétaire, mais passer de 120 à 320 millions d’économies, c’est une véritable bombe qui nous tombe dessus. La charge de la dette ne devrait pas compromettre nos objectifs », clame l’ex-candidate à la présidentielle de 2022. Elle a ainsi souligné son statut de première de la classe — avec une dette régionale de 0,9 % par an, bien en dessous des 3,6 % de celle de l’État. L’Île-de-France devrait donc supporter « 12 % des efforts budgétaires nationaux », alors que sa dette ne représente « que 0,2 % de la dette nationale ». « Cherchez l’erreur ! », a-t-elle lancé.

L’heure est donc aux économies. Si la politicienne a promis de ne pas augmenter les impôts des Franciliens, continuer la politique d’optimisation du réseau de transport, ou encore de poursuivre sa « politique d’innovation ambitieuse », l’Altoséquanaise n’a pas laissé grande place à la culture.

Et pourtant, cette dernière a insisté sur la nécessité d’investir pour « l’égalité des chances ». Comprenez, dans ce cas précis, le soutien financier au secteur de l’éducation, et en particulier des lycées.

L’éducation, une politique à deux vitesses

Parmi les différentes mesures envisagées, notons l’édification de 7 lycées neufs, la gratuité des manuels scolaires pour tous les élèves, ou encore l’attribution d’une aide de 300 € (100 € pour les transports, 100 € pour l’acquisition d’un vélo, et 100 € pour le sport ou la culture). La région promet également la création de 800 nouveaux contrats « étudiants mentor » au sein des universités, qui participeront par exemple à faire tourner les bibliothèques.

Mais les manuels scolaires ne seront pas uniquement disponibles sur les étagères de l’université. Valérie Pécresse a profité de cette conférence de presse pour annoncer le déploiement d’une nouvelle plateforme, nommée Pearltrees, et de 24 manuels numériques « libres » pour tous les lycées. La cinquantenaire prévoit des ressources « plus pédagogiques, avec par exemple de la pédagogie inversée ».

Freiner le développement de la culture

En parallèle, la politique envisage des coupes budgétaires dans le secteur de l’éducation, en ciblant plus particulièrement les CPER (Contrats de Plan État-Région), ces accords pluriannuels entre l’État et les régions pour cofinancer des projets d’intérêt commun.

Si les infrastructures de transport échappent à ces coupes régionales, ce sont en revanche l’enseignement et la culture qui en feront les frais, comme l’a précisé la présidente de région, sans entrer dans les détails. Et pour cause, puisqu’elle ne les connaît pas. Ils seront connus lors du vote définitif du budget national…

En rompant potentiellement ces partenariats, l’ancienne ministre envoie néanmoins un signal fort : « C’est désormais à l’État de prendre en charge pleinement ces projets ». Cependant, cette décision risque d’entraver le développement de nombreuses bibliothèques inscrites dans le cadre des CPER 2021-2027, telles que la réhabilitation de l’ancienne bibliothèque de l’Université de Nanterre (financée à hauteur de 6,5 millions d’euros par le CPER), ainsi que la rénovation des bibliothèques Sainte-Geneviève et Sainte-Barbe de l’Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle.

Une main tendue à l’État

« Nous agissons sous contrainte », constate Valérie Pécresse, tout en précisant que ces investissements « reprendront naturellement si des recettes supplémentaires étaient votées dans le cadre du Projet de loi de finances 2025 ». Une invitation implicite adressée à l’État, à un moment politiquement opportun : ce même 12 novembre 2024, les députés doivent en effet se prononcer sur le volet recettes du projet. Si cette partie venait à être rejetée, le texte serait renvoyé dans sa version originale au Sénat, qui procédera à son examen entre le 25 novembre et le 12 décembre 2024.

D’autres projets seront scrutés de près par le secteur culturel, notamment le financement du Pass Culture, qui fait débat au Palais Bourbon. Ce dispositif, lui aussi ciblé par les restrictions budgétaires voulues par le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, risque également de subir « des coups de rabot », comme l’a dénoncé la présidente de région. Reste à déterminer l’ampleur des coupes qui devront être effectuées...

Crédits image : ActuaLitté / CC-By-SA 2.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com