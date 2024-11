Laure Gauthier remporte le Prix du Premier Roman 2024

Le Prix du Premier Roman dans le domaine Français a été attribué à Laure Gauthier pour Melusine reloaded (Corti).

L'ouvrage lauréat se déroule dans un futur proche, presque semblable au nôtre, où Mélusine, la légendaire fée serpent, fait son retour. Elle réapparaît au coin d'une rue dans une métropole aseptisée, où des images omniprésentes, finement orchestrées, dissimulent la désolation des paysages et la maîtrise des émotions. Ce monde post-démocratique, saturé de pollution, est parsemé de Décharges Solides à Ciel Ouvert (DSCO), de Zones Touristiques Augmentées (ZTA) et de forêts où ne subsistent que tiques, escargots géants et quelques moineaux.

Les systèmes de surveillance omnipotents ont engendré une langue tronquée, saturée d'acronymes, tandis que des comités veillent coûte que coûte au maintien artificiel des illusions pour divertir les Touristes Traversants (TT). Mélusine revient avec un objectif : proposer de nouvelles pratiques et rêver d’autres rivages à habiter...

Laure Gauthier, qui réside à Paris, a déjà, entre autres, publié des essais et recueils de poésie, tels que kaspar de pierre (La lettre volée, 2017) et les corps caverneux (LansKine, 2022).

Le Prix du Premier Roman dans le domaine étranger a quant à lui été décerné à Greta Olivo pour La couleur noire n’existe pas (Phébus, traduction Romane Lafore).

Livia a tout pour elle : une vie prometteuse, une famille aimante, des yeux fascinants. Elle court vite, très vite, enchaînant les victoires sur les pistes. Mais un jour, une ombre la fait trébucher juste après la ligne d’arrivée. Peu à peu, des objets commencent à disparaître, engloutis par un mal insidieux qui ronge sa rétine. Confrontée à la progression inéluctable de la maladie, Livia comprend qu’elle ne pourra plus gagner comme elle l’avait imaginé. Avec le soutien de son tuteur, Emilio, elle devra redéfinir sa manière d’habiter le monde, tout en découvrant sa véritable identité. Qui a dit que le noir ne pouvait pas être une couleur ?

Greta Olivo, née en 1993 à Rome, s'est inspirée librement de sa propre histoire familiale pour façonner son personnage.

Présidé par Charles Dantzig le jury se compose de : Annick Geille ( Présidente d’honneur ) Pauline Dreyfus, Jean-Claude Lamy, Gilles Pudlowski, Jean-Pierre Tison et Maud Ventura. L’année prochaine le jury accueillera trois nouveaux membres : Philippe Jaenada, Maylis de Kerangal et Mohamed Mbougar Sarr.

Les lauréats 2024 succèdent à Charles Salles, et son Face B (Table ronde) pour le roman français, et Tom Crewe et La vie nouvelle, pour le roman étranger (Christian Bourgois, traduction Etienne Gomez).

