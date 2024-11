15 albums retenus pour le Grand Prix de la Critique ACBD 2025

La sélection du Grand Prix de la Critique ACBD 2025 :

Au-dedans de Will McPhail, traduit par Basile Beguerie (404 Éditions)

Ce soir c’est cauchemar de Nicole Claveloux (Cornélius)

Deux filles nues de Luz (Albin Michel)

Idéal de Baptiste Chaubard et Thomas Hayman (Sarbacane)

Les Illuminés de Laurent-Frédéric Bollée et Jean Dytar (Delcourt)

Impénétrable d’Alix Garin (Le Lombard)

It’s lonely at the centre of the Earth de Zoe Thorogood, traduit par Maxime Le Dain (Hi Comics)

Les Julys de Nylso (Misma)

Oh, Lenny d’Aurélien Maury (Tanibis)

Le Roi méduse T1 de Brecht Evens, traduit par Wladimir Anselme (Actes Sud)

La Route de Manu Larcenet (Dargaud)

Sang neuf de Jean-Christophe Chauzy (Casterman)

Shubeik Lubeik, vos désirs sont des ordres de Deena Mohamed, traduit par Victor Salama (Steinkis)

Ulysse & Cyrano d’Antoine Cristau, Xavier Dorison et Stéphane Servain (Casterman)

Walicho, de Sole Otero, traduit par Anne Plantagenet (Çà et Là)

Une seconde sélection, de 5 albums seulement, sera dévoilée le samedi 23 novembre 2024, à l'occasion du Festival bdBOUM de Blois.

Cette récompense a pour objectif de « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie », selon l'association.

L'année dernière, le Grand Prix de la Critique ACBD avait salué Le ciel dans la tête d'Antonio Altarriba, Sergio Garcia Sanchez et Lola Moral, publié chez Denoël Graphic dans une traduction d'Alexandra Carrasco.

