Apple : The Miseducation of Lauryn Hill en vedette d’un livre d’exception

L'ouvrage a été réalisé en collaboration avec la maison d'édition parisienne, Assouline, spécialisée dans la création de livres de luxe, qui s'est diversifiée depuis, notamment dans le parfum. Déjà disponible en précommande sur le site de l'éditeur, il sera disponible à partir du 25 novembre prochain.

"Une partie de vous"

Apple justifie notamment ce prix quelque peu élevé par le caractère limité de l'édition : seulement 1500 exemplaires, numérotées, seront imprimés, proposées dans un écrin en acrylique transparent, arborant les logos d'Apple Music et d'Assouline. La couverture en lin est gaufrée du même logo, aligné derrière la gravure. À l'intérieur, un ex-libris numéroté à la main, et les tranches des pages du livre dorées.

Chaque page met en avant un disque spécifique du top élaboré par des « experts » d'Apple Music, des artistes, parmi lesquels Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, ou Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon et Nia Archives, ainsi que des auteurs-compositeurs, producteurs et professionnels de l'industrie. Ce classement met en avant des albums qui ont marqué la culture musicale, indépendamment des chiffres de streaming.

Parmi les 10 premiers, figurent Thriller de Michael Jackson, Abbey Road des Beatles, ou Lemonade de Beyoncé. Mais aussi Nevermind de Nirvana, Back to Black d’Amy Winehouse, good kid, m.A.A.d city de Kendrick Lamar, Purple Rain de Prince, Blonde de Frank Ocean, ou encore Songs in the Key of Life de Stevie Wonder.

Englobant plus de 65 ans de musique et plusieurs genres, du country, pop, rock au hip-hop et à l’électronique, la liste s’étend de 1959 avec Kind of Blue de Miles Davis jusqu’à Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, sorti en 2022. La liste, qui inclut des artistes aussi variés que Billie Eilish, Metallica, Travis Scott et Talking Heads, a suscité des débats passionnés à travers le monde.

« Si notre liste déclenche plus de discussions parmi les fans en dehors d’Apple Music et incite les gens à parler avec passion de la musique qu'ils aiment, alors nous aurons atteint notre objectif », déclare Zane Lowe, directeur créatif mondial et co-responsable des relations avec les artistes chez Apple Music.

Chaque entrée comprend les notes de présentation appréciées d’Apple Music, une analyse approfondie capturant brillamment la signification de l’album, à la fois pour les artistes et pour l’art de la musique lui-même. « Ce que nous avons découvert, » explique Lowe, « c'est que les grands albums ne sont pas simplement une collection de chansons — ils deviennent une partie de vous, une partie de l’histoire de votre vie. Ils incarnent le chagrin, la douleur, le traumatisme, la joie, la révolution et la résolution. »

Fondée en 1994 à Paris par Prosper et Martine Assouline, la maison d'édition Assouline s'est spécialisée dans la création de livres de luxe. Au fil des années, la structure a élargi son influence avec des boutiques dans le monde, et des collections comme The Impossible Collection.

En 2019, la marque a initié un partenariat avec One Tree Planted, plantant un arbre pour chaque livre vendu. Récemment en 2023, Assouline a lancé une ligne de parfums d'intérieur.

Crédits photo : Assouline / Apple

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com