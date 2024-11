Dix idées reçues sur le Moyen Age

Le Moyen Âge est souvent perçu comme une période d'obscurantisme et de barbarie, une image ternie depuis la Renaissance et renforcée par l'usage du terme « moyenâgeux » pour désigner un archaïsme. Cependant, pour les historiens, cette vision est biaisée et réductrice.

Martin Aurell, professeur d'histoire médiévale, démontre avec passion que ce millénaire est bien plus divers et complexe qu'on ne le croit. Derrière les clichés de fanatisme et de violence se cachent des siècles marqués par des innovations, un essor urbain, une riche culture et une recherche de la lumière.

À bien des égards, le Moyen Âge n'a rien à envier aux périodes modernes et voici Dix idées reçues sur le Moyen Âge qui devraient réussir à vous en convaincre (une bonne fois pour toute !!!)