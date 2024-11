Un an à la tête d'Editis : le bilan du binôme Lucet / Olivennes

À quoi ressemblera le Editis Media Groupe, qu’annonçait en grande pompe Denis Olivennes en avril dernier ? Une structure qui serait « remarquable et solide par la qualité de ses maisons, de ses éditeurs, de son appareil de distribution et de diffusion », assurait-il. Mais ce 12 novembre, à l’occasion du Comité Editis, l’esprit n’était pas à l’armistice.

2024, année sous haute surveillance

Interrompue par des salariés manifestement peu satisfaits du régime actuel, la réunion s’est finie en eau boudin. « Ils sont sortis avec [Pascale] Rus [directrice générale adjointe, NdR], pour échanger, mais Olivennes est parti sans saluer qui que ce soit et Rus était très en colère de la manière dont les choses tournaient », rapportent des témoins.

C’est que les résultats de 2023, certes décevants, n’étaient pas imputables à la nouvelle direction, présentée aux salariés mi-novembre de l’an passé. En revanche, ceux de 2024, eux, s’annoncent mal. « La saisonnalité est rarement exceptionnelle : le premier semestre, au sortir des fêtes de fin d’année, n’affiche jamais des résultats mirobolants », nous confirme une éditrice.

Un point commun à l’ensemble des maisons d’édition en France, qui n’a rien de propre à Editis. De fait, le premier groupe de l’Hexagone, Hachette Livre, accuse un repli de 0,7 % du chiffre d’affaires sur ce même premier semestre.

Les enjeux du second semestre sont toujours plus importants, mais les résultats montrent déjà que la gestion Lucet/Olivennes n'a pas abordé les six premiers mois de l'année avec succès. Le duo avait d'ailleurs attaqué sa prise de fonction face à une grève jamais vue, devant le siège social de l’avenue de France, organisée mi-décembre à l’initiative de Force Ouvrière.

Faire bouillir la marmite

Après les résultats décevants de 2023, les salariés attendaient les mesures et la nouvelle stratégie promises par Denis Olivennes. Selon les informations obtenues par ActuaLitté, la réponse prend de court : « Tout repose sur la fin d’année », nous glisse-t-on : « On enregistre plusieurs dizaines de millions d’euros à remonter. »

Pour expliquer le contexte, on avance l'engouement des clients pour le livre d’occasion. En outre, les acheteurs de livres neufs se maintiennent avec peine, quand ils ne diminuent pas : la seconde main, elle, aurait le vent en poupe. Au point de frapper sévèrement le deuxième acteur éditorial français – voire l'industrie dans son ensemble ?

Selon l’étude de la Sofia présentée en mai dernier, ce secteur a écoulé quelque 80 millions d’exemplaires générant 350 millions € en 2023. Non négligeable : cela représente 12 % du CA des éditeurs dans l’Hexagone. Et manifestement, la solution idéale a échappé aux groupes éditoriaux.

Heureusement, le Goncourt 2023 fait tourner la distribution chez Interforum : le roman de Jean-Baptiste Andrea n’est toujours pas passé en poche et maintient encore de bonnes ventes en grand format. Plus de 156.000 exemplaires ont été vendus cette année, sur les 582.000 au global (données : Edistat), Veiller sur elle apporte un peu d’oxygène. De même, Moi, Fadi, Le Frère volé de Riad Sattouf approche des 95.000 ventes.

L'emménagement de CMI, le coup de trop ?

Reste qu’il faut « redresser la barre d’Editis, tout simplement », comme l’a assuré Denis Olivennes. Et ce, parce qu’en prenant les rênes du groupe, le niveau des résultats découverts a laissé comme un grand moment de solitude. De fait, voilà cinq ans, avec un chiffre d’affaires similaire, l’entreprise dégageait un résultat nettement supérieur.

Certains apprendront ainsi à porter de lourds espoirs, comme c’est le cas d’Adrien Bosc, peut-être « l'éditeur le plus brillant de sa génération », estime le président Olivennes en personne. À la tête de Julliard depuis mars dernier, marque jusqu'alors en perdition, avec Stéphanie Chevrier pour chapeauter le pôle incluant La Découverte, Adrien Bosc arrivait avec sa maison et ses auteurs. Et dès sa première rentrée littéraire, hop, le transfuge venu du Seuil obtient le prix Décembre avec le livre d’Abdellah Taïa, Le bastion des larmes.

Dans la foulée s’entame un déménagement de CMI France, qui intégrera les locaux du 92 avenue de France, où se trouve le groupe éditorial. Un emménagement qui pèse sur le moral des salariés, avec la création d’open spaces, vu par beaucoup comme « un dossier de trop », qui s’ajoute à la lassitude rapportée.

Alors, pas de fusion entre CMI et Editis, seule la création d’une holding pour la gestion au niveau supérieur est prévue. Mais dans le même temps, équilibrer l’occupation des locaux – certains étant vides lors de journées de télétravail intensif.

2025 : arrivée de Delcourt et Auzou

Ensuite viennent les nouvelles : l’acquisition de Delcourt, une stratégie qui n’est économiquement pas sans risque et fera peser une certaine charge sur les finances. Pour autant, c’est presque une victoire – qui se concrétiserait début 2025, ne manque plus que la validation de l’autorité de la concurrence française. Le montant du rachat pas plus que les modalités de l'investissement ne sont divulgués pour le groupe qui affiche un CA de 178,4 millions € en 2023.

Delcourt n’a peut-être pas été remportée à la barbe des concurrents, puisqu’il fallait une capacité financière d’un côté et le respect des règles de la concurrence de l’autre. Pour autant, c’est une concrétisation réjouissante, puisqu’Editis lorgnait sur le groupe de Guy Delcourt au point d’avoir failli l’acheter voilà quelques années.

Autre bonne nouvelle, les quelque 5000 références de Auzou qui arriveront en distribution pour l’an prochain – d’autres éditeurs tiers emboîteraient le pas pour 2026. Un critère : beaucoup de références, mais des marques au CA peu élevé. De fait, les éditeurs partenaires auraient encore augmenté leur position, se rapprochant des revenus générés en 2022, à la hauteur de 125,8 millions €, comme le dévoilait ActuaLitté. L’effet Dicker, Goncourt ou encore L’Histoire de Jérusalem.

Quant aux 9500 références de Delcourt, elles apporteront également un soutien pour les comptes d’Interforum, mais pas avant 2026. Pour ce qui est de Delsol, la structure de diffusion, elle restera distincte d’Interforum, qui récupérerait cependant, avec sa filiale DNL (Diffusion Nationale du Livre), le 2e niveau et les supermarchés.

Le second semestre, crucial

Mais une question demeure pour Editis : le CA du premier semestre avoisinerait celui de 2021, mais le président est préoccupé : « Il a pointé le fait que nos résultats sont moins bons que ceux des concurrents, estimant que c’est un souci en soi », nous précise-t-on.

Évidemment, la période des Jeux olympiques n’aura été profitable à personne et les scuds qu’expédie régulièrement Matignon et les ministères n’ont rien de rassurant. Or, en matière de contexte macroéconomique, tout le monde est logé à la même enseigne. Pourtant, les résultats du second semestre seront cruciaux pour l’entreprise au point que le résultat opérationnel courant a été revu à la baisse.

Redresser la barre ou remonter la pente : Editis disposerait de toute la confiance de son actionnaire, avec le défi à relever de redevenir une société attractive dans le paysage éditorial français.

Crédits photo : siège sociale de Editis - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com