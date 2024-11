Jamie Oliver dans la sauce : son roman jeunesse retiré de la vente

Le célèbre chef britannique est actuellement en Australie, non pour faire la promotion du roman incriminé, mais de son dernier livre de recettes, Simply Jamie. Malheureusement pour ce dernier, ce n'est pas celui-ci qui fait les titres des journaux, mais la suite de son premier ouvrage jeunesse, Billy and the Giant Adventure, publié en 2023.

« Je suis dévasté »

En cause : l'intrigue secondaire de Billy and the Epic Escape, située en Australie, accusée de perpétuer des stéréotypes néfastes et de banaliser des histoires complexes et douloureuses, par la National Aboriginal and Torres Strait Islander Education Corporation. Cette association entend œuvrer pour les communautés des Premières Nations en Australie, et a exhorté Jamie Oliver à retirer son livre de la vente.

Le roman met en scène une jeune fille des Premières Nations, Ruby, vivant en famille d'accueil dans une communauté près d'Alice Springs, enlevée par le méchant du roman, et qui possède des pouvoirs magiques.

Les critiques ont notamment pointé la manière dont les pouvoirs de la jeune fille étaient décrits, vue comme une simplification à outrance des croyances spirituelles élaborées des Premières Nations, réduites à une simple « magie », et comment l'ouvrage échouait à faire la distinction entre les diverses langues et traditions de ces peuples. Il a notamment été relevé que le personnage de Ruby employait des termes des Premières Nations de manière peu réaliste, au regard de la région où elle a été élevée.

En outre, selon l'association, la représentation de l'enlèvement d'enfant « banalise dangereusement le traumatisme continu associé à l'histoire violente de l'Australie en matière de retrait d'enfants ».

Face à la polémique, le cuisinier star a déclaré, auprès du Guardian : « Je suis dévasté d'apprendre que j'ai causé des torts et je m'excuse sincèrement pour cela. » Et d'ajouter, auprès du New York Times : « Il n'a jamais été dans mon intention de mal interpréter cette question profondément douloureuse. Avec mes éditeurs, nous avons décidé de retirer le livre de la vente. »

L'éditeur du livre jeunesse, Penguin Random House UK, a également exprimé ses regrets, reconnaissant l'absence de consultation avec les communautés ou individus indigènes avant la publication du livre. « C'était une erreur de notre part de ne pas l'avoir fait. Cela aurait dû être fait l'auteur en avait demandé une et nous nous excusons sans réserve », a déclaré la société.

Dit autrement, il a manqué le ou la fameuse « sensitivity reader » (ou démineurs éditoriaux, en français), qui fait couler tant d'encres et de pixels. L'autrice kooma Nguri Cheryl Leavy, descendante d'autochtones australiens, va plus loin, évoquant des « normes industrielles de base » qu'il s'agirait de faire appliquer, avec l'emploi de « conseillers experts » pour tout « sujet sensible ».

Anita Heiss, auteure wiradjuri - un groupe aborigène - et éditrice chez d'une maison du groupe Simon & Schuster dédiée aux Premières Nations, Bundyi Publishing, déclare pour sa part : « Les peuples des Premières Nations doivent être impliqués à chaque étape du processus, de l'acquisition à l'édition, en passant par les ventes et le marketing. Ce n'est qu'alors que nos histoires seront racontées avec tout le respect qu'elles méritent. » Et d'ajouter : « Il n'y a pas de place dans l'édition australienne (ou ailleurs) pour que nos histoires soient racontées à travers un prisme colonial, par des auteurs qui ont peu ou pas de lien avec les personnes et les lieux sur lesquels ils écrivent. »

De l'effacement à la réhabilitation

La question des peuples premiers dans des pays comme l'Australie ou le Canada reste hautement sensible, puisqu'elle touche à la fois à l'histoire coloniale et aux dynamiques contemporaines de reconnaissance et de réconciliation. Au Canada, les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont été historiquement marginalisés et leur culture, souvent mal représentée ou ignorée.

En réponse, un mouvement croissant pour inclure les voix des peuples autochtones dans la littérature et les arts, et pour que leurs représentations soient authentiques et respectueuses, s'est développé. Parmi les acteurs de cette initiative, on peut citer l'éditeur Mémoire d'Encrier, installé au Québec, et porté par Rodney Saint-Éloi et Yara El-Ghadban.

En 2019, dans une démarche déclarée de réconciliation avec les premiers peuples, le Conseil scolaire catholique Providence en Ontario avait pris la décision controversée de détruire 5000 ouvrages. Suzy Kies, qui se présentait comme une « gardienne du savoir » autochtone, avait encadré cette initiative, dénonçant les stéréotypes nuisibles véhiculés par ces livres.

Cette initiative comprenait un autodafé lors d'une cérémonie de purification, où une trentaine de livres, y compris des bandes dessinées telles qu’Astérix, Lucky Luke et Tintin, ont été brûlés. Ils étaient ciblés pour leur contenu jugé stéréotypé et raciste.

En Australie, la situation est similaire avec les peuples aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, où la lutte contre les stéréotypes dans la littérature et les autres formes de média est également devenue une préoccupation majeure.

Par Hocine Bouhadjera

Par Hocine Bouhadjera