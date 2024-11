Disparition du dessinateur et scénariste Christian Godard, à 92 ans

Né en 1932 à Paris, Christian Godard grandit non loin de la Porte de Saint-Ouen, dans un quartier populaire de la capitale. Son enfance est rythmée par la lecture des bandes dessinées dans les hebdomadaires de l'époque, et son intérêt pour les récits en images se confirme avec les années : à l'âge de 17 ans, il met fin à ses études pour travailler et subvenir à ses besoins et ceux de sa famille.

Il pratique déjà le dessin et aime inventer et raconter des histoires. Au début des années 1950, alors qu'il effectue son service militaire, il adopte le pseudonyme Ème et signe plusieurs centaines de dessins humoristiques. La maison d'édition Rouff le repère, et publie bientôt Les Aventures de Pip et Joc, puis Biscotto marmiton dans ses publications.

La presse populaire illustrée est alors en plein développement, avec une demande particulièrement forte. En quelques années, Christian Godard apparait dans un nombre impressionnant de titres, de Coq hardi à Pierrot Champion, en passant par Fillette et Lisette.

Mobilisé en Algérie, son retour marque une certaine reconnaissance par le milieu, incarné par son entrée au sein de l'hebdomadaire Vaillant, pour lequel il crée les séries Gil Bagout et Pipsi, un de ses plus célèbres personnages, une jeune actrice. En prenant la suite de René Goscinny au scénario d'une série, il devient proche de celui-ci et participe ainsi au lancement de Pilote, en 1959.

Dans les pages des revues

L'activité de Godard se développe un peu plus dans les pages des revues de l'époque : dans Pilote, il peut dérouler sa propre série, Norbert et Kari, sans pour autant se limiter à un seul titre. Sous le parrainage de Greg, il poursuit ainsi sa carrière en entrant au sein de la rédaction du journal Tintin et y propose Martin Milan, pilote d'un avion-taxi embarqué dans des aventures rocambolesques.

« C'est une époque dont je m'en rends compte, avec le recul, que j'ai eu de la chance. Parce que c'est cela, la chance, c'est être au bon endroit, au bon moment. [...] On peut avoir tous les talents du monde, si on est au mauvais endroit et qu'on n’a pas besoin de vous, ça ne sert pas à grand-chose », remarquait-il dans un entretien pour le magazine Pif Gadget, qui publiera l'année prochaine un film hommage à l'artiste.

Au début des années 1970, il devient en effet un nom connu des lecteurs de Pif Gadget, célèbre magazine à tendance communiste destiné à la jeunesse. Dans ce successeur de Vaillant, Godard cosigne La Jungle en folie, avec Mic Delinx, un autre de ses grands succès à la longévité remarquable (1973-1988, puis 2004-2008).

Des albums au roman

Après les revues, les albums : comme d'autres auteurs de l'époque, Christian Godard est bientôt accueilli par des maisons d'édition désireuses d'alimenter un catalogue consacré à la bande dessinée.

Avec le dessinateur espagnol Julio Ribera, il se lance dans l'écriture de la série Le Vagabond des Limbes, orientée vers la science-fiction. Un choix qui témoigne de la large palette des récits de Godard, qui s'affranchit des genres établis dans son œuvre.

En 1988, toujours avec Ribera, il ouvre sa propre maison d'édition, Le Vaisseau d'argent, pour porter Le Vagabond des Limbes mais aussi d'autres séries d'auteurs de l'époque. L'aventure sera toutefois de courte durée, et s'achève en 1991.

Dernièrement, Godard avait participé à la série des Guides en BD, de la maison d'édition Vents d'Ouest, propriété du groupe Glénat. Sa série Martin Milan, elle, a fait l'objet d'une intégrale en plusieurs tomes, publiée par Le Lombard.

À LIRE - Pourquoi la Belgique est-elle devenue le pays de la BD européenne ?

Au début des années 1970, l'auteur de BD avait aussi signé un roman, Pavane pour un catcheur défunt, publié par les Presses de la Cité, suivi par plusieurs autres titres, autopubliés plus récemment. Il s'était également illustré dans les domaines des scénarios pour la télévision, des livres jeunesse, des pièces de théâtre et même des sketchs pour des spectacles humoristiques.

Christian Godard sera inhumé le jeudi 14 novembre, à 15 heures, au cimetière de Saint-Ouen, indique l'AFP. « Il luttait courageusement depuis plus d'un an contre un cancer, et il s'est endormi pour toujours, chez lui, à Paris, près des siens, à l'âge de 92 ans », a indiqué sa famille sur son site personnel.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com