L'Amie prodigieuse en BD : des romans devenus “de prodigieux amis

Une nuit, un pacte

« Elena Ferrante est une autrice auréolée de mystère. Mais son œuvre m’inspire avant tout un profond respect. Avons-nous bénéficié de plus de liberté parce qu’elle préserve son anonymat ? Je l’ignore. Ce que nous savons, Chiara et moi, c’est que cette liberté de création, nous en avons pleinement profité. »

« C’est à l’image de cette double page, dont les jeux de couleurs, d’ombre et de dégradés sont tout en nuance, comme la nuit peut l’être : jamais sombre uniformément, toujours avec des variations, des mouvements furtifs, des inserts de couleur qui surgissent au milieu de l’obscurité. »

« Nous avons choisi de mettre en exergue cette phrase : “Ce geste a tout changé entre nous. Pour toujours.” Car si dans les grandes frayeurs se forgent les complicités qui dureront toute une vie, c’est uniquement de nuit que les pactes éternels se concluent entre deux personnes. Et Lila et Lenu, c’est une amitié infinie, parce qu’elle repose sur ces expériences communes, la quête d’une émancipation. »

« Leurs liens sont ancrés dans la terre que foulent leurs pieds : toute la puissance du geste en question — se donner la main pour se donner du courage — c’est celui de l’enfance, autant que celui d’une connexion physique, rassurante, apaisante. Cela dit : nous serons ensemble, nous marcherons ensemble. Et quand bien même leurs rapports seront ambigus, entre rivalité et amour, c’est à l’abri de cette nuit que tout se construira. »

« C’est une forme d’espoir qui se forge alors. Et pour cette raison, il y a quelques notes de lumière dans la nuit : ce sont les cages d’escaliers, dont les interrupteurs sont allumés. Ils apportent des repères dans le silence où le quartier est plongé. Pas âme qui vive alors que toutes deux doivent avoir le cœur qui bat, d’émotion et du sentiment d’avoir accompli quelque chose. »

Jouer dans la cour

« Alors, je vous dois un aveu : il s’agit de mes dessins préférés. Cette apostrophe aux lectrices et lecteurs, où toutes deux parlent d’une même voix, clamant la même chose… C’était un vrai bonheur de le réaliser… surtout une fois que je l’ai achevé. Parce qu’en réalité, Lila et Lenu sont bien les deux facettes d’une même médaille, bien qu’elles aient leur caractère propre. Mais elles sont ici à l’image de toute leur relation : s’expriment le conflit, l’opposition, la solidarité, on pourrait presque dire la sororité. »

« Bien entendu, ce sont deux personnages, mais au fil de l’histoire on mesure combien elles partagent toutes deux une vocation, une aspiration vers quelque chose de plus grand, vers un ailleurs. Et à ce titre, elles sont la même personne. Elles ont mis en commun leurs existences et se perdront, se retrouveront : c’est d’ailleurs assez magnifique la manière dont Ferrante met en scène ce temps que l’on traverse d’avant en arrière. »

« Dans cette cour d’immeuble, elles jouent ensemble, sans véritablement jouer ensemble. Et surtout, elles sont à une époque de leur vie où le temps n’existe pas vraiment : elles ont conscience du temps qui s’écoule, pas de ce que cela signifie. Dix jours, un mois, ce sont des projections d’adultes qui ne les concernent pas pour l’heure. »

« Pour moi, dont il s’agit de la première bande dessinée d’une telle ampleur, cette aventure ne fait que débuter : j’ai pour terrain de jeu bien plus qu’une cour d’immeuble un peu triste et abandonnée. C’est toute cette merveilleuse et complexe structure narrative de l’œuvre d’Elena qu’il faudra poursuivre. Et, si je devais faire un jeu de mots, je dirais que ses romans sont devenus mes prodigieux amis. »

