Papetura, le jeu vidéo entièrement en papier, maintenant en édition craft

Papetura est un jeu d'aventure et de réflexion atmosphérique, dans lequel tout est entièrement réalisé à partir de papier animé. Des minuscules insectes ou créatures étranges aux monstres et lieux uniques, tout est découpé et collé à la main. Accompagné d'une belle musique, il crée un monde de papier mystérieux, couvert de lumière et d'obscurité.

Son gameplay repose sur l’interaction avec l’environnement, où les capacités propres de Pape et Tura sont mises à profit pour résoudre des défis et faire progresser l’histoire. La conception des énigmes et le fil narratif s’entrelacent, offrant une expérience fluide et immersive.

Des lieux, des personnages et des objets, tout est une sculpture en papier. Collées ensemble, éclairées et installées sur une scène photographique, elles ont été transférées sur un ordinateur, où elles ont été intégrées au jeu sous une forme inchangée. Le processus s'est inspiré de maquettes d'architecture et de jeux artisanaux tels que The Neverhood (1996). L'idée était de créer quelque chose d'unique, uniquement à partir de papier animé entouré de lumière.

Les puzzles, pensés pour être intuitifs, s’intègrent harmonieusement dans l’univers en papier. La narration, quant à elle, se passe de dialogues : elle se déroule à travers des animations et un environnement visuel, racontant une histoire à la fois émotive et captivante.

Papetura a été encensé pour son esthétique visuelle singulière et son design artisanal. Les critiques ont salué la créativité et l'engagement de Tomasz Ostafin dans la construction de ce monde en papier, ainsi que la musique envoûtante signée Floex. Le jeu a d'ailleurs remporté plusieurs distinctions dans le milieu du jeu vidéo.

