France : les inscriptions en bibliothèque ont augmenté en 2024

Chaque année, l'État français, représenté par les ministères de la Culture et de l'Enseignement supérieur, estime le nombre d'usagers inscrits dans les bibliothèques publiques et dans les établissements universitaires. Ces chiffres permettent de calculer sa contribution forfaitaire, au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque.

En effet, ni l'auteur ni le traducteur ni l'éditeur d'une œuvre ne peuvent s'opposer à ce que celle-ci soit prêtée en bibliothèque. « En compensation, il perçoit une rémunération et une retraite complémentaire financées par les fournisseurs de livres et l’État. »

La contribution forfaitaire de l'État est en effet complétée par un prélèvement sur les ventes des livres des librairies aux bibliothèques, de 6 % sur le prix public hors taxe.

La Sofia, après avoir reversé une partie au profit des auteurs affiliés au régime de retraite complémentaire des auteurs de livres (IRCEC/RAAP), se charge de redistribuer aux éditeurs et à ses adhérents auteurs les montants restants — les éditeurs doivent partager avec les auteurs non adhérents de la Sofia, à 50-50.

En 2023, le montant total de la perception s'est élevé à 17,37 millions €, selon la Sofia.

Plus d'inscriptions dans les bibliothèques

Pour la première fois depuis 2021, le ministère de la Culture fait état d'une hausse du nombre d'inscrits dans les bibliothèques publiques françaises. Il l'estime en effet à 6.255.699 personnes, d'après un arrêté publié au Journal officiel du 9 novembre dernier. L'année dernière, l'État ne dénombrait que 5,8 millions d'inscrits dans les établissements de lecture publique.

Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur note une même tendance pour les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur : avec 1.025.843 inscrits, la barre du million d'inscriptions est franchie (contre 942.426 individus enregistrés l'année dernière).

En conséquence, la contribution forfaitaire de l'État au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque augmente légèrement : elle passe à 9.758.890 € pour le ministère de la Culture (contre 9,1 millions € l'année dernière) et à 1.025.843 € pour l'Enseignement supérieur et la recherche (942.426 € en 2023).

Le nombre d'inscrits est aussi en hausse dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt, avec 250.228 convaincus, contre 233.970 l'année dernière.

Un message entendu ?

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse conséquente des inscriptions, dans les bibliothèques publiques du moins. D'une part, l'État lui-même s'est investi dans plusieurs opérations de communication autour du réseau de bibliothèques publiques, de leur offre documentaire et des services qu'elles proposent aux citoyens et citoyennes.

En 2023, une campagne nationale a ainsi été menée, autour du slogan « Ma bibliothèque : le monde à portée de main ». La communication a été accompagnée, un an plus tard, par Biblis en folie, les premières journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, les 28 et 29 septembre derniers.

Cet événement récurrent invite la population à découvrir ou redécouvrir les établissements de lecture publique, le maillage culturel le plus fin du territoire. D'autres rendez-vous culturels nationaux ponctuent l'année et s'appuient sur les bibliothèques, comme Partir en Livre, les Nuits de la Lecture ou encore #10marsjelis.

Le regain d'intérêt pour l'inscription — un chiffre qui ne rend pas compte de la fréquentation des établissements, a priori plus élevée — peut aussi être relié à l'effort des collectivités territoriales en direction de la gratuité de celle-ci.

L'Association des bibliothécaires de France encourage les élus, depuis plusieurs années, à franchir le pas : un coût d'inscription, même « symbolique », reste un obstacle dans l'accès au service public culturel.

Enfin, il n'est pas interdit de s'interroger sur les conséquences du contexte économique : après des mois d'inflation, se tourner vers le prêt peut être un bon moyen de maintenir son niveau de lecteur sans trop entamer son budget...

Photographie : Bibliothèque de Briatexte, charlotte HENARD, CC BY-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com