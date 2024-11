La Nation mutante, ou le rêve de Magneto et Xavier

Alors oui, cet album n’est pas récent — octobre 2021, c’est presque un millénaire. Mais cette œuvre marque une telle transition dans ce monde, avec des niveaux de narrations rarement atteints et surtout, une vision totalement renouvelée de la mythologie mutante. Voire, offre la possibilité d’un futur. Mais n’allons pas trop vite.

L’histoire se divise en deux séries interconnectées : House of X et Powers of X. House of X se concentre sur le présent, où Charles Xavier dévoile un plan audacieux pour assurer la survie et la prospérité des mutants. Il établit Krakoa, une nation mutante souveraine, offrant des médicaments révolutionnaires à l’humanité en échange de la reconnaissance de sa souveraineté. Cette initiative vise à unifier les mutants et à les protéger des menaces extérieures.

Parallèlement, Powers of X explore quatre époques distinctes : l’année un, l’année dix, l’année cent et l’année mille. Cette structure permet d’examiner l’évolution des mutants et de leurs relations avec l’humanité et les machines sur une vaste échelle temporelle. Les récits s’entrelacent, révélant des secrets du passé et des implications pour l’avenir.

Un élément central de l’intrigue est la révélation de la véritable nature de Moira MacTaggert. Initialement présentée comme une alliée humaine des X-Men, elle est ici reconsidérée en tant que mutante possédant la capacité de recommencer sa vie à chaque décès. Et ce, en conservant l'intégralité de ses souvenirs et la mémoire de ses existences antérieures. Une faculté qui influence les événements à travers différentes lignes temporelles, ajoutant un champ assez spectaculaire à la narration.

Les personnages emblématiques, tels que Magneto, Cyclope, Wolverine et Jean Grey, jouent des rôles cruciaux dans cette nouvelle dynamique. Leurs interactions reflètent les tensions et les alliances fluctuantes au sein de la communauté mutante, tout en confrontant des menaces externes, notamment l’organisation humaine Orchis, déterminée à empêcher l’ascension des mutants. Mais les ennemis ne manquent pas, quel que soit le présent – celui d'aujourd'hui, ou celui dans 1000 ans...

Sur le plan artistique, Pepe Larraz et R.B. Silva offrent des illustrations détaillées et dynamiques, renforcées par les couleurs vives de Marte Gracia. Leur travail visuel appuie le récit, facilitant la compréhension des temporalités qui se superposent – et des concepts abstraits introduits par Hickman.

Car à structure narrative non linéaire, lecteur potentiellement largué. D'autant plus quand s'y ajoute un foisonnement thématique de la sorte : vraiment de quoi dérouter... mais avec un plaisir immense que de revenir quelques pages plus tôt, pour mieux resituer et savourer le talent scénaristique. Surtout que l'ensemble aboutit à une exploration de multiples sujets, propres à l'univers X-Men : évolution, survie et identité mutante. Les dialogues sont soigneusement élaborés, reflétant la gravité des enjeux et la complexité des relations entre les personnages.

Nombreux sont ceux qui considèrent cette série comme un véritable "électrochoc" pour la saga X-Men, redéfinissant non seulement les personnages mais aussi les enjeux mêmes de cet univers. Et très personnellement, je les rejoins. Après avoir englouti d'autres albums qui explorent la vie sur Krakoa, je repoussais l'échéance fatidique de de House / Powers of X. Et sans aucun regret : le plaisir est total.

Passé, présent et futur se combinent habilement, mais ce n'est là qu'un volet formel : imaginer que le Professeur Xavier, dont le rêve depuis toujours tient en cette cohabitation entre humains et mutants, change soudainement de braquet... pour rêver un autre rêve, là, on jubile.

Visuellement, les illustrations de Larraz et Silva, sublimées par les couleurs de Marte Gracia, reçoivent des éloges pour leur dynamisme et leur capacité à soutenir la densité narrative. La qualité graphique est jugée à la hauteur du scénario, rendant cette lecture aussi captivante visuellement qu'intellectuellement.

L'œuvre est applaudie pour la profondeur de ses thèmes, explorant l’évolution, la survie et les alliances changeantes au sein du monde mutant, tout en intégrant des réflexions philosophiques sur le futur de l’humanité.

Trois ans après sa parution, la complexité de l'intrigue et la densité des références, critiquées à l'époque parce que rendant l’album moins accessible aux lecteurs novices, semblent assez dérisoires. Néanmoins, cette profondeur est aussi perçue comme une force, récompensant les lecteurs attentifs par un récit riche en détails et en rebondissements.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com