Italie : l'industrie du livre face aux pouvoirs publics

Sept représentants d’organisations professionnelles — librairie, édition, papetier, bibliothécaires : ne manquaient que les auteurs, étonnamment — ont ainsi été reçus pour évoquer les sujets du moment, et notamment la chute des ventes : 1,7 million d’exemplaires en volume de moins, sur le segment grand public, depuis janvier 2024.

Nouvel interlocuteur, mêmes demandes

Les premières demandes portent donc, et logiquement, sur la relance du fonds spécial qui avait été fléché vers les bibliothèques. Impulsé en 2021 et doté d’une enveloppe de 30 millions €, ce financement sert à l’ensemble de la chaîne, tout en approvisionnant les établissements publics de prêt. À ce jour, aucune étude n’a cependant confirmé l’efficacité auprès du public de la mesure.

Pour autant, les sept présidences réunies au siège de l'Associazione Italiana Editori assurent d’une confiance découlant de cette rencontre avec le ministre. Alessandro Giuli initiera une nouvelle phase dans les échanges, c’est promis — c’est d’ailleurs tout le projet politique que cet ancien journaliste déploie depuis des semaines. Et ce, dans la perspective de faire entendre la voix du pays, à travers un soft power revisité.

« Plein de fanatiques de divers bords me veulent du mal, ils ne comprennent pas qu’en tant que ministre, je veux représenter quelque chose de nouveau », assure-t-il auprès du Monde, bien décidé à rompre avec les années de néofascisme. « Il y a peu de figures à droite en mesure de remplir sa fonction au ministère de la Culture, et j’ignore s’il le fera. La culture a besoin de clarté sur la politique qui sera menée. Il y a pour l’instant peu d’idées et elles sont confuses », dit de lui Marco Delogu, président du Palais des expositions de Rome.

Pas de subventions : une politique culturelle

Côté industrie du livre, on ressent surtout « l’urgence de voir rétablies les mesures de soutien à la demande » disparues depuis deux ans. Rétablir le fonds pour les bibliothèques est une chose, mais d’autres projets sont sur la table, notamment une loi de filière, réclamée depuis des années. Dans cette perspective, les partenaires appellent à l’élargissement du crédit d’impôt pour l’achat de papier (actuellement réservé aux journaux) et à des mesures pour stimuler l’innovation.

Ils sollicitent également une hausse des crédits d’impôt pour les librairies, ainsi que de nouveaux financements pour soutenir la bibliodiversité. Un renforcement du budget du Centre pour le Livre et la Lecture est aussi demandé afin d’accroître les taux de lecture et réduire les inégalités territoriales.

Alessandro, bravo ragazzo

Et d’assurer avoir trouvé « un interlocuteur attentif et sensible, conscient de la valeur sociale du livre et de la lecture, ainsi que de la nécessité d’avoir une industrie éditoriale plurielle, forte et autonome, car économiquement durable, avec des infrastructures pour la lecture, telles que des librairies et des bibliothèques, bien réparties sur le territoire ».

Si les organisations estiment avoir été écoutées, et leurs besoins compris, elles n’en attendent pas moins les mesures qui en découleront. « Nous ne demandons pas de subventions, mais des politiques industrielles et culturelles qui nous permettent, ensemble, de faire grandir le pays », affirment-elles.

Mesures et notes de lecture

Un document de travail, proposé ci-dessous (en italien), liste les différentes mesures nécessaires pour l’industrie qui furent présentées au ministre. Rappelons que la filière Livre génère dans le Bel Paese un chiffre d’affaires de 3,5 milliards € et emploie environ 70.000 personnes. En 2023 et début 2024, les ventes de livres ont stagné en valeur, ce qui équivaut à une baisse en termes réels, notamment en raison de l’inflation et de la hausse du coût du papier.

Cette situation, combinée à la faiblesse structurelle de la lecture, particulièrement dans le sud de l’Italie, dans les zones périphériques et les petites villes, souligne la fragilité du secteur. L’industrie reste robuste, mais voit sa capacité à affronter la révolution numérique, notamment l’intelligence artificielle, affaiblie par cette fragilité.

Un crédit d’impôt doit être instauré pour les éditeurs indépendants dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions €, couvrant des dépenses liées au personnel, à l’impression, et à l’innovation. Pour la réduction des coûts de production, afin d'atténuer l'impact de l'inflation sur le prix des livres, un crédit d'impôt sur l'achat de papier, comme c'est le cas pour la presse, serait nécessaire pour l’édition.

De même, des mesures doivent être mises en place pour encourager les investissements dans les technologies, notamment l'intelligence artificielle et les solutions numériques.

Crédits photo : Associazione italiana editori

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com