Les silences des pères

« Certains compositeurs affirment que la musique se trouve entre les notes. »

« Je n’ai osé demander qu’une seule fois à mon père pourquoi il était toujours silencieux. Les yeux plongés dans les miens, il m’avait simplement répondu : “Et pourquoi pas ?”. »

En une poignée de jours contraints entre concerts et enregistrements, revient en surprise la voix qu’il croyait définitivement disparue ; celle du père qui manqua tant à son enfance et jeunesse d’homme.

Il comprend alors l’erreur de son jugement sur ce silence volontaire qui se révélera acte d’amour et d’émancipation.

Comme remonter une montre ou rembobiner une cassette enclenche un mécanisme, cette voix trace pour lui un jeu de pistes aux rendez-vous insoupçonnables avec des inconnus qui dévoilent des épisodes de la vie riche, généreuse et déterminée de celui qui resta pour lui dans l’ombre.

« Il aura fallu qu’il meure pour que je revienne. »

Une histoire singulière sensible qui porte la mémoire de tant d’autres...

