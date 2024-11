The Good Asian est un comics policier de Pornsak Pichetshote et illustré par Alexandre Tefenkgi. Il fut originellement publié par Image Comics entre mai 2021 et avril 2022. En 2022, l'œuvre a été récompensée par le prix Eisner du meilleur Récit Complet et le Harvey Award du livre de l’année. Komics Initiative la propose en France dans une traduction de Benjamin Viette.

L'intrigue se déroule en 1936 et suit Edison Hark, un détective sino-américain, dans le quartier de Chinatown à San Francisco. Hark enquête sur la disparition d'Ivy Chen, une femme liée à son père adoptif, Mason Carroway, récemment frappée par une crise cardiaque. Cette investigation le plonge dans les méandres de la communauté chinoise, où il navigue entre sa double identité culturelle et les tensions raciales exacerbées par la loi d'exclusion des Chinois de 1882.

La narration de Pichetshote s'inspire des codes du roman noir, offrant une intrigue aussi complexe que riche en rebondissements. Les personnages sont finement développés, chacun apportant une profondeur à l'histoire. Edison Hark est dépeint en homme tourmenté, partagé entre son devoir professionnel et son appartenance culturelle. Les dialogues sont percutants, reflétant les tensions sociales et raciales de l'époque.

Au dessin, Tefenkgi travaille avec Lee Loughridge aux couleurs, pour capturer l'essence du San Francisco des années 1930. Les illustrations, aux tons vintage, renforcent l'atmosphère sombre et oppressante du récit. Les choix chromatiques différencient habilement les époques et les ambiances, facilitant la compréhension des sauts temporels.

L'album se distingue par son exploration des thèmes de l'identité, de l'immigration et du racisme institutionnel. La bande dessinée offre une perspective rarement abordée sur la communauté chinoise aux États-Unis, mettant en lumière les défis auxquels elle était confrontée dans les années 1930. L'œuvre allie habilement une intrigue policière captivante à une réflexion profonde sur des enjeux sociaux toujours pertinents.

À travers le personnage d'Edison Hark, détective sino-américain, l'œuvre met en lumière les défis auxquels la communauté chinoise était confrontée, notamment les discriminations résultant de la loi d'exclusion des Chinois de 1882. Cette loi, en vigueur jusqu'en 1943, interdisait l'immigration chinoise et reflétait les préjugés raciaux de l'époque.

Elle aborde également la complexité de l'identité biculturelle, illustrée par Hark, partagé entre son devoir professionnel et son appartenance culturelle. Elle souligne les tensions internes et externes vécues par les Américains d'origine asiatique, souvent perçus comme des étrangers malgré leur citoyenneté. Une perle rare, particulièrement rare...