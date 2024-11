Chaque année depuis 27 ans, le Prix Wepler-Fondation La Poste récompense une œuvre littéraire contemporaine inclassable, et salue l’audace et la singularité d’un second titre par l’attribution d’une mention spéciale. La mise en place d’un jury tournant assure à ce Prix une indépendance, une fraîcheur et une sincérité de jugement qui se traduit par un résultat souvent inattendu.

Square, jardins et urbanisme

Thomas Clerc remporte le Prix Wepler-Fondation La Poste 2024 pour Paris, musée du XXIe siècle. Le dix-huitième arrondissement publié aux éditions de Minuit.

Né en 1965 à Neuilly-sur-Seine, est un romancier, essayiste, poète et universitaire français. Il est agrégé de lettres modernes, docteur en lettres et maître de conférences en littérature contemporaine à l'université Paris-Nanterre 2. Thomas Clerc développe une écriture introspective. Il se fait connaître en 2005 en publiant une biographie de Maurice Sachs, intitulée Maurice Sachs le désœuvré, et dans laquelle il explore le mythe de cet ancien compagnon et assistant de Cocteau. Il est aussi l'auteur des Ecrits personnels, essai sur la difficulté de définir l'autobiographie.

Le 18e arrondissement compte 425 rues, squares, places, avenues, cités, jardins, villas, boulevards, impasses et passages que Thomas Clerc a entrepris d’arpenter depuis qu’il y a emménagé récemment. Description totale, née de ses déambulations, dérives et notations, ce livre n’omet rien de ce que la ville laisse voir, entendre et ressentir.

De Montmartre aux abords du périphérique, des habitants de ses quartiers aux touristes égarés, des cafés aux darks stores, de la nuit au jour, l’ancien faubourg de Paris, insurgé sous la Commune, ne cesse de changer d’apparence, quand ce n’est l’auteur lui-même qui le refaçonne au gré de son périple. Le 18e se déroule comme une toile géante où chaque rue est un tableau vivant.

Célestin de Meeûs : né à Bruxelles en 1991, a notamment publié Cadastres (prix de la Vocation) aux éditions Cheyne, ainsi que Cavale russe (mention spéciale du prix Apollinaire et prix Triennal de poésie de la Fédération Wallonie-Bruxelles). Depuis 2018, il anime les éditions de l’Angle Mort, dont il est cofondateur. Mythologie du .12 est son premier roman.

C’est l’histoire d’un jour de solstice d’été au milieu de nulle part. C’est l’histoire de deux jeunes types qui zonent sur le parking d’un supermarché dans une vieille Clio, à se chambrer et à enchaîner les bières et les joints. C’est l’histoire d’un médecin, dont la vie rangée et la famille modèle, construites dans une obsession de réussite, volent en éclats, un homme éméché qui ressasse, impuissant, ses échecs et s’enferme peu à peu dans un monologue paranoïaque et délirant.

C’est l’histoire d’une soirée qui n’en finit pas, d’un snack sur le bord de la route, d’un trip dans la nature et d’une petite cabane au bord de l’eau, de Max et de Théo, de Rombouts et du tenancier de Chez Moustache, d’un médecin à la dérive, de traînards, de la haine et de l’ennui, de ce qu’on ne regrette que parce que cela nous échappe, du besoin de possession et du constat amer que rien ne se contrôle, de l’ivresse et de la violence.

La Fondation La Poste dote ce prix d’une somme de 10 000 euros qui récompense une prise de risque romanesque et un style exigeant. Elle dote aussi un autre auteur d’une somme de 3 000 euros à travers une mention spéciale du jury accordée à un ovni littéraire prodigieusement inclassable.

Depuis vingt-sept ans, le souhait le plus ardent du Prix Wepler-Fondation La Poste, est de soutenir dans la diversité éditoriale douze écrivains sélectionnés afin qu’ils existent sur la scène littéraire automnale. Notre jury tournant, constitué d’une détenue, de libraires, d’une salariée du groupe La Poste, de deux critiques littéraires et de lecteurs, en couronne deux tout particulièrement et met à leur disposition des moyens conséquents qui favorisent la poursuite de leur aventure littéraire.

