Le le prix Max Gallo 2024 remis à Michel Moatti

La première édition du prix Max Gallo a couronné, ce vendredi 8 novembre, Michel Moatti pour son roman Darwin, le dernier chapitre, paru aux éditions Hervé Chopin. Le jury, présidé par Emmanuel de Waresquiel, réunissait les écrivains et historiens, Marielle Gallo, Maryvonne de Saint Pulgent, Henri-Christian Giraud, Jérémy Guedj, et Pascal Ory, de l’Académie française.

Le prix sera remis à Michel Moatti par Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice-Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le cadre exceptionnel de la Villa Masséna, musée d’art et d’histoire, le vendredi 6 décembre 2024.

Journaliste, docteur en sociologie et professeur à l’université, Michel Moatti est l’auteur notamment de Retour à Whitechapel (2013), unanimement salué par la critique et de Tu n’auras pas peur (prix Polar de Cognac 2017). Ses polars historiques sont tous publiés en poche chez 10-18. Darwin, le dernier chapitre est son 11e roman aux Éditions Hervé Chopin.

MICHRONIQUE – Darwin, le dernier chapitre

Édith Leblond et Renaud Leblond, présidente et directeur général adjoint des Éditions XO, et éditeurs de Max Gallo, adressent pour leur part un mot de félicitations : « L’oubli est la ruse du diable » : c’est ainsi que Max Gallo avait intitulé, avec une pointe d’ironie, son autobiographie. En créant un prix littéraire à sa mémoire, la ville de Nice – cette cité des Anges qui l’a vu grandir et qu’il aimait tant – vient sérieusement contrarier la maxime du moine Rigord !

Déjà immortel, l’académicien Max Gallo restera pour toujours le grand écrivain de l’Histoire de France. Max, on le sait, racontait l’Histoire, à hauteur d’homme, au plus près de nous. Sa passion pour l’Histoire et cette manière unique de s’adresser aux lecteurs – généreuse, passionnée, mais aussi exigeante – seront désormais le fil rouge du prix Max Gallo.

Pour nous qui avons eu la chance de le publier, Max était avant tout un formidable conteur. Ce prix lui rend le plus beau des hommages. Que toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à son lancement – nous pensons en particulier à Marielle Gallo, à Christian Giraud et à Christian Estrosi – en soient félicités et remerciés. »

Un extrait de l'ouvrage est à retrouver en fin d'article.

Crédits photo : Michel Moatti © Atelier Gallien Studio

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com