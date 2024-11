Les éditeurs indépendants sont les enlumineurs modernes

Du 8 au 10 novembre, au Palais de la femme (Paris, XIe) se tient la nouvelle édition du Salon L’Autre livre. Cet événement célèbre, comme chaque année, la diversité éditoriale et de renforcer les liens entre les acteurs de l’édition indépendante.

L'association L'Autre Livre, qui l'organise, regroupe des éditeurs indépendants et organise le Salon de l’Autre Livre, un événement annuel visant à promouvoir la bibliodiversité et à offrir une visibilité aux maisons d’édition indépendantes.

Pour nous présenter cette édition 2024, ActuaLitté a convié deux éditeurs, Alain Gorius et Jacques Damade, invités de notre émission Les Mots en boîte :

Après une carrière dans l’enseignement des lettres et le journalisme culturel, Alain Gorius a fondé en 1996 les Éditions Al Manar au Maroc, au sein de la galerie de peinture éponyme, puis en 1998 en France. Sous sa direction, Al Manar se distingue par une ligne éditoriale mettant en avant la collaboration entre auteurs et artistes plasticiens du Nord et du Sud, notamment du monde arabe.

La maison d’édition publie des ouvrages bilingues dans diverses langues méditerranéennes, couvrant des genres tels que la poésie, les nouvelles, les essais sur l’art et les contes de la tradition orale maghrébine. À ce jour, plus de 400 titres ont été publiés.

Jacques Damade a créé en 1992 les Éditions de la Bibliothèque, une maison d’édition indépendante dédiée à la réédition d’ouvrages anciens et à la publication d’auteurs contemporains. Depuis mars 2024, il est également président de l’association L’Autre Livre, succédant à Francis Combes.

Crédits photo : Alain Gorius et Jacques Damade - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

L'édition indépendante, chiffres et lettres

En 2023, le chiffre d'affaires global de l'édition en France s'élevait à 2,945 milliards d'euros, marquant une hausse de 1,16 % par rapport à 2022, d’après SNE.

Cependant, la part exacte de l'édition indépendante dans ce chiffre d'affaires n'est pas spécifiquement détaillée dans les sources disponibles. Les indépendants jouent pourtant un rôle essentiel dans la diversité culturelle, mais leur poids financier reste limité par rapport aux grands groupes du secteur.

Selon une étude de la Fédération des Éditeurs Indépendants (FEDEI) publiée en 2023, les éditeurs indépendants réaliseraient un chiffre d'affaires cumulé estimé à 337 millions d'euros, soit environ 11,5 % des 2,913 milliards d'euros du chiffre d'affaires total de l'édition française en 2022. On admet généralement que le marché du livre est dominé par quelques grands groupes : des études antérieures indiquaient que 10 acteurs majeurs captaient 87 % du chiffre d'affaires de l'édition en France.

ETUDE - Panorama de l'édition indépendante en France en 2023

On estime à environ 2500 le nombre de maisons d'édition indépendantes en France. Ces structures se caractérisent par une grande diversité en termes de taille, de forme juridique et de ligne éditoriale. Selon la FEDEI, 70 % des structures répondantes sont constituées sous forme de sociétés commerciales, tandis que les associations représentent une proportion moindre.

Malgré leur rôle essentiel dans la diversité culturelle, les éditeurs indépendants font face à des défis majeurs : concentration du marché, pression sur les marges, adaptation aux évolutions technologiques et concurrence accrue. Cependant, leur capacité d'innovation, leur flexibilité et leur engagement en faveur de la bibliodiversité constituent des atouts pour surmonter ces obstacles.

Indépendant, une marque de fabrique

Pour Jacques Damade, l'enjeu du salon tient avant tout à la défense d'une identité dans un marché saturé : « Nous sommes les derniers garants de la diversité littéraire », estime-t-il. Car, poursuit-il, l’édition indépendante met en lumière des textes souvent ignorés par les grandes maisons, des œuvres qui ne répondent pas aux logiques commerciales dominantes, mais qui apportent une véritable valeur ajoutée au paysage culturel.

Et son confrère Alain Gorius d'abonder : le salon L’Autre Livre représente un espace de visibilité pour ces acteurs souvent invisibilisés. « C’est un lieu où nous pouvons rencontrer nos lecteurs sans intermédiaire », explique-t-il. L'événement réunit chaque année une centaine d’éditeurs indépendants : un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui défendent une vision artisanale et passionnée du métier.

Résister à la pression des grandes enseignes

L’un des sujets centraux abordés lors de cet entretien a été la pression exercée par les grandes enseignes de distribution sur les petits éditeurs. Jacques Damade n’hésite pas à dénoncer « l’hégémonie des plateformes et des grands distributeurs » qui, selon lui, nuisent à la diversité éditoriale. Il estime que cette concentration met en danger l’accès à une littérature exigeante et originale. Pour lui, résister à cette standardisation est un acte de résistance culturelle.

Alain Gorius partage cette inquiétude, mais se montre optimiste quant à la capacité des éditeurs indépendants à trouver des alternatives. « Nous misons sur des réseaux de librairies indépendantes et sur la vente directe lors des salons », confie-t-il. Cette stratégie permet à des maisons comme la sienne de rester au plus près des lecteurs et de continuer à promouvoir des textes qui échappent aux modes et aux tendances du marché.

Un engagement pour la liberté éditoriale

Au-delà des questions économiques, les deux éditeurs soulignent l’importance d’une liberté éditoriale totale, loin des contraintes imposées par le marché. « Notre force, c’est notre indépendance », affirme Jacques Damade. Pour lui, cette liberté se traduit par des choix éditoriaux assumés, des publications souvent confidentielles, mais qui rencontrent un public fidèle et passionné.

Le salon L’Autre Livre se veut ainsi un espace de rencontre et d’échange, loin des paillettes des grands salons parisiens. « Nous avons besoin de lieux comme celui-ci pour exister », conclut Alain Gorius. Cette année encore, le salon promet d’être un moment de découverte pour tous les amateurs de littérature indépendante, avec des tables rondes, des rencontres avec les auteurs et la possibilité d’échanger directement avec ceux qui façonnent le livre de demain.

L’édition 2024 de L’Autre Livre s’annonce donc sous le signe de la résistance et de la passion pour les mots, avec l’espoir de rappeler au public l’importance de soutenir une édition à taille humaine, loin des logiques industrielles qui étouffent la création.

Plus d'informations sur le salon.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - L’Autre Livre 2024, le Salon international de l’édition indépendante

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com