Le livre de Bardella privé de publicité en gares : Fayard saisit la justice

Fayard partage dans un communiqué : « Une campagne d'affichage devait avoir lieu dans de nombreuses gares SNCF entre les 25 novembre et 17 décembre 2024. Or, la régie publicitaire MediaTransports a fait savoir son refus de la maintenir en dépit du contrat signé. Cette soumission à la pression des syndicats est parfaitement intolérable d'autant plus que la couverture du livre de M. Bardella, support de cette campagne de communication, ne comporte aucune prise de position politique. » Et la maison d'être formelle : « Cela constitue une atteinte grave à la liberté d'expression. »

Mais comment la maison justifie-t-elle cette affirmation ? « D'autres personnalités politiques, de tous bords, ont pu bénéficier de campagnes d'affichage, sans subir de discrimination ni d'inégalité de traitement. »

Fayard ne cite en revanche aucun nom. L'éditeur pense-t-il aux publicités pour des livres de Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal ou de Philippe de Villiers, autorisées en leur temps par MédiaTransports ? La régie a justifié cette différence en précisant que les ouvrages précédemment affichés étaient soit des mémoires d'anciens responsables sans mandat, soit des enquêtes journalistiques. En revanche, le livre de Jordan Bardella, écrit par un leader politique en fonction, est jugé non conforme à ses conditions de neutralité.

Une réponse non suffisante pour Fayard visiblement, qui conclut son communiqué : « Dans ces conditions, les Éditions Fayard ont saisi aujourd'hui, via la société Hachette Livre et ses conseils, Maîtres Sarah Saldmann et Christian Charrière-Bournazel, le Tribunal de Commerce de Paris afin de faire valoir leurs droits et de contraindre la régie MédiaTransports à exécuter son contrat de diffusion. »

La pression des syndicats de la SNCF

La régie Mediatransports avait annoncé que la campagne d’affichage prévue pour le livre Ce que je cherche de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, ne serait finalement pas diffusée dans les gares SNCF comme initialement prévu. Cette décision intervient alors que quelques jours plus tôt, Libération révélait que la SNCF préparait une vaste campagne publicitaire. En effet, 581 panneaux avaient été réservés « partout en France et en banlieue parisienne » pour assurer « une visibilité massive sur les quais », d’après un article publié le 16 octobre.

Le refus de Mediatransports repose sur un visuel jugé contraire « aux principes de neutralité » établis par la charte de Médiagares, notamment son article 8 intitulé « Responsabilité-droit de refus ». Celui-ci stipule que « tout message publicitaire présentant un caractère politique, syndical, confessionnel, ou dont le contenu serait contraire aux bonnes mœurs ou préjudiciable à l’ordre public est prohibé ». Mediatransports précise que l’affiche en question représente un portrait de l’eurodéputé avec le titre Ce que je cherche, un choix perçu comme allant au-delà du simple récit autobiographique.

Cette décision fait suite aux protestations de syndicats tels que la CGT-Cheminots et Sud-Rail, qui avaient exprimé leur opposition à cette campagne. De leur côté, les équipes de la SNCF ont déclaré n’avoir pas été informées que l’affichage concernait un ouvrage de Jordan Bardella, soulignant que rien n’oblige les éditeurs à préciser quel livre sera promu lors de la réservation d’espaces publicitaires. Si les syndicats ont salué ce retrait comme une victoire face à leur « pression », le dirigeant du Rassemblement national, lui, a vivement réagi sur les réseaux sociaux.

Sur son compte X, Bardella avait alors dénoncé : « En cédant aux intimidations d’une minorité d’activistes radicalisés, la direction de la SNCF commet un dérapage grave. Aujourd’hui, c’est ma voix qui est censurée, demain, d’autres pourraient également être réduites au silence. » Il exhorte la SNCF à « revenir sur cet acte de censure inadmissible » et menace de prendre des mesures judiciaires si nécessaire : « À défaut, des recours par voie légale seront engagés ».

Le débat a d'ailleurs dépassé le cadre des gares, pour toucher le monde des librairies. À Niort par exemple, la librairie L’Ombre du Vent a décidé de ne plus proposer les ouvrages de Fayard. Un message, affiché en boutique, déclare : « Depuis l’arrivée de Bolloré au sein du groupe Hachette, il a rapidement placé à la tête de Fayard l’éditrice historique d’Éric Zemmour et Philippe de Villiers. »

Cette référence vise la nomination récente de Lise Boëll en remplacement d’Isabelle Saporta, licenciée en mars 2024 après l’acquisition de Hachette par Bolloré.

Selon le Code de la consommation, le Protocole des usages commerciaux impose aux libraires de répondre aux commandes de leurs clients, sous peine d’amendes pouvant atteindre 1500 euros pour une personne physique et 7500 euros pour une personne morale (article R.132-1).

Toutefois, les libraires restent libres de choisir les ouvrages qu’ils exposent en rayon. Ainsi, en choisissant de ne plus vendre les titres de Fayard en magasin mais en acceptant les commandes des clients, L’Ombre du Vent reste dans le cadre légal, tout en affirmant son positionnement.

À LIRE - Jordan Bardella, le grand retour du Front national en librairie

Le livre, pré-commandé en masse sur Amazon, vise au moins 150.000 exemplaires, tandis que des révélations sur un emploi fictif de Bardella en 2015 ressurgissent.

Crédits photo : Rassemblement national

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com