Un espace pour écouter les poètes oubliés de Normandie

Tout est parti d’une question : combien de poètes normands pouvait-elle citer ? Estimant que la réponse serait mince, Marie Gautier a fouillé les archives régionales en quête de trésors littéraires délaissés. Elle s’est concentrée sur des noms tombés dans l’oubli, écartant délibérément des figures notoires comme François de Malherbe ou Raymond Queneau, rapport Ouest France. L’idée était que résonnent des voix plus discrètes, mais tout aussi riches, un nouvel éclairage sur le patrimoine normand.

Une anthologie sonore vivante

La Poétothèque, disponible en ligne depuis mars dernier, propose un véritable voyage dans le temps. On peut y découvrir des poèmes allant du XIIe au XXIe siècle, et naviguer entre plusieurs époques en les sélectionnant selon notre goût personnel : Moyen âge, Renaissance, Classique et Baroque, XIXe, XXe et XXIe siècle. Des comédiens, des professeurs de littérature et des étudiants de l’Université de Rouen (partenaire du projet), ont été choisis pour en faire la lecture, faisant revivre la Normandie au fil de son histoire poétique.

Le choix des voix pour ces lectures est essentiel : il s’agissait non seulement de préserver le sens des mots, mais aussi de faire revivre les parlers d’époque. Ainsi, des spécialistes ont été sollicités pour lire les poèmes dans leur langue d’origine, que ce soit en ancien français, en cauchois ou en cotentinais. Ce travail permet de préserver des parlers aujourd’hui rares, tout en mettant en valeur la diversité linguistique normande.

Une Normandie aux multiples visages

Charles Boulen, cultivateur dans le Pays de Caux, est l’auteur de poèmes qui puisent dans la réalité de la vie paysanne. À travers un langage empreint du parler rural de son époque, il saisit des scènes du quotidien, laissant transparaître des images vivantes de son environnement. Ses vers, intemporels, dessinent des paysages qui résonnent encore aujourd’hui.

Lucie Delarue-Mardrus, artiste née à Honfleur, était poétesse, romancière, peintre et sculptrice. Elle composait également des partitions musicales et des paroles de chansons. Son attachement à sa ville natale se retrouve dans ses poèmes, notamment celui dédié à Honfleur, qu’elle décrit avec amour : « toute en ardoise où pourtant je suis née, ô ville riche d'éléments, nombreuses, assaisonnées ».

Cette passion pour sa terre normande se reflète dans une exposition en cours à l'occasion des 150 ans de sa naissance, à découvrir jusqu’au 30 novembre.

présentation des poètes et poétesses sur le site

Jean Prévost, avec son Petit testament, écrit : « n’écris pas mon nom sur la terre, je souhaite que ma poussière s’envole au vent ». Avec elle, ses mots ont traversé le temps pour parvenir jusqu’à nous, évoquant avec force une époque sombre de l’histoire. Loin de l’intemporalité des autres textes, ses poèmes capturent l’urgence et la brutalité d’une époque, nous confrontant sans détour à la réalité violente d’un passé encore vif dans la mémoire collective.

Quant à Richard Cœur de Lion, il se révèle aussi être un poète avec une complainte qui lui est associée. Récitée en ancien français, elle transporte l’auditeur aux confins du Moyen Âge. Ce roi poète, captif en Allemagne, laisse des écrits où se mêlent mélancolie et espoir de liberté.

Avec le soutien du ministère de la Culture, qui a récemment accordé une subvention, La Factorie pourrait ajouter de nouveaux poètes à sa collection. Ce projet évolutif vise à enrichir encore davantage la mémoire littéraire régionale en faisant résonner des voix qui, sans cela, seraient restées muettes, ajoute France 3.

Au-delà des simples textes, la Poétothèque invite à une écoute active : se laisser bercer par le rythme des vers, découvrir des tournures oubliées, et s’immerger dans la richesse d’un passé poétique qui fait écho au présent. Quant à la Factorie, elle propose également d'autres poétothèques bien plus concrète, avec des anthologies réunissant plus de 1000 recueils en tout genre, consultables sur place ou en ligne. et une autre approche, cette fois très visuelle, Poésie en images. d'ouvrages à emprunter

Ces lieux et initiatives sont à découvrir ici.

