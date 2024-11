Festival du livre gourmand de Périgueux : “Manger, en France, reste un plaisir

À quelques jours du Festival du Livre Gourmand, Delphine Labails, maire de Périgueux, dévoile les contours de cette 19e édition qui aura lieu du 15 au 17 novembre 2024. Ce rendez-vous, désormais incontournable dans le paysage littéraire et gastronomique français, s’inscrit dans une volonté de la municipalité de promouvoir un mode de vie sain tout en soutenant la culture.

Dans le Labo du restaurant Onor de Thierry Marx, nous retrouvons la maire de la ville, Delphine Labails, invitée de notre émission Les Mots en boîte :

La ville de Périgueux a développé un événement de renommée nationale, alliant gastronomie et littérature pour animer la fin de l’automne. « L’objectif initial était de prolonger la saison touristique tout en célébrant la richesse culinaire de la Dordogne », explique Delphine Labails. Cette année, la thématique choisie, « Bien manger à tous les âges », reflète l’ambition de la mairie de faire de l’alimentation un vecteur de bien-être pour toutes les générations.

La politique publique du bien-être

L’édition 2024 ne se contente pas d’être un simple festival. Elle s’inscrit dans une démarche globale menée par la municipalité pour améliorer le quotidien des habitants, des plus jeunes aux seniors. « C’est un engagement que nous portons tout au long de notre mandat : promouvoir le bien-vivre ensemble », souligne la maire.

En effet, depuis quelques années, la ville a repris la gestion de la restauration collective, avec une priorité donnée au bio et aux produits locaux. Désormais, les repas des cantines scolaires et des clubs seniors sont préparés par des agents municipaux, garantissant ainsi qualité et traçabilité des produits.

Pour Delphine Labails, cette démarche s’accompagne d’une dimension éducative forte : « Les adultes sont des enfants qui ont oublié l’importance du bien manger ». Ainsi, la municipalité propose des ateliers intergénérationnels dans son tiers-lieu dédié aux seniors, où écoliers et aînés partagent des moments de convivialité autour de la cuisine. Cette initiative unique en France témoigne de l’engagement de la ville à favoriser les échanges et le bien-être au quotidien.

Transmission et inclusion

Parmi les temps forts, le prix Dame Tartine, qui récompense un ouvrage jeunesse, reflète cette volonté d’éveiller les plus jeunes aux plaisirs de la lecture et de la gastronomie. « Nous croyons fermement que la culture et l’alimentation sont intimement liées, et c’est dès le plus jeune âge que se construisent ces liens », affirme Delphine Labails.

Outre l’accent mis sur la jeunesse, l’édition de cette année innove en renforçant son approche inclusive. La ville a ainsi développé des ateliers de cuisine pour les populations migrantes, afin de faciliter leur intégration tout en valorisant le partage des cultures. « La cuisine est le meilleur outil pédagogique que nous ayons trouvé pour créer du lien », confie la maire. Ces ateliers se dérouleront à la médiathèque de Périgueux, déjà réputée pour son fonds patrimonial autour de l’alimentation.

Un rayonnement international en ligne de mire

La ville ne compte pas s’arrêter là. En parallèle, Périgueux prépare sa candidature pour rejoindre le réseau des villes créatives de l’UNESCO. « C’est une reconnaissance de nos actions en faveur de la gastronomie et de la culture », explique Delphine Labails.

Cette ambition s’accompagne de partenariats avec d’autres villes comme Parme ou Bamberg, permettant à Périgueux de s’ouvrir à l’international tout en mettant en avant ses producteurs locaux.

En attendant 2025, qui marquera la 20e édition du Festival du Livre Gourmand, la ville se réjouit déjà de pouvoir accueillir cette année Thierry Marx comme invité d’honneur. « Il incarne les valeurs du festival, en prônant une cuisine responsable, ancrée dans les réalités sociales et environnementales », conclut la maire.

Le Festival du Livre Gourmand de Périgueux s’annonce une fois de plus comme un rendez-vous incontournable, où se mêlent plaisirs culinaires, découvertes littéraires et engagement citoyen – sans oublier, une grande cuillère, pour la gourmandise... Le programme de cette édition est à découvrir à cette adresse.

Crédits photo : Delphine Labails - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com