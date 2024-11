Supper Book Club : à Paris, festin littéraire et menu gastronomique

Réinventant le concept des salons littéraires, ces soirées ouvertes à tous mêlent échanges culturels et découvertes culinaires. Pour la première édition, le « Feu » réunira Camille Emmanuelle (Cucul, Verso) et Arthur Dayras (Que brûle la nuit, Robert Laffont), qui explorereront les passions dévorantes et les romances contemporaines. Cette rencontre aura lieu aux Établis de 19h à 22h. Lieu hybride alliant repair café et espace de restauration, on peut à la fois y savourer un repas et faire réparer des objets du quotidien.

Aucun besoin d’adhésion pour participer : sont invités aussi bien les passionnés que les curieux. Le Supper Book Club a été imaginé par Marianne Fougère, docteure en science politique et autrice d’un livre de recettes, et Marie Beauchesne, experte en communication ayant écrit un guide sur le personal branding.

« Nous avons créé le Supper Book Club parce que nous en avions assez de devoir choisir entre des sorties culturelles parfois intimidantes et des dîners entre amis où il manque souvent la profondeur des échanges. Ici, nous offrons une expérience à la fois culturelle et épicurienne, où on y trouve de quoi se nourrir au sens propre comme au sens figuré ! », expliquent-elles.

Le mois suivant, le 9 décembre, place au « Nouveau Monde » avec Bénédicte Dupré La Tour (Terres promises, les éditions du Panseur) et Laure Gouraige (Le livre que je n'ai pas écrit, P.O.L), pour un échange autour de l’espoir et des quêtes existentielles.

Les prochaines éditions se poursuivront le 27 janvier avec le thème des « Futurs » et le 17 février autour du « Corps ». Chaque soirée, au tarif de 65 €, comprend un menu gastronomique en trois temps ainsi qu’une boisson (vin ou mocktail).

