La nostalgie en tête des ventes : douce France...

Du côté de la bande dessinée, largement représentée dans le top 10, le duo mythique Blake et Mortimer signe un retour fracassant, avec une 2e place, grâce à 23.761 exemplaires vendus pour le 30e tome, Blake et Mortimer, Signé Olrik.

Quant à Mortelle Adèle sur les traces du croquepote, elle cède son trône, et se retrouve au pied du podium, écoulant 19.642 exemplaires. Et pour les plus grands ? Riad Sattouf, dans les premières places pour la quatrième semaine consécutive, avec Moi, Fadi, le frère volé, qui se classe désormais en 6e place avec 13.235 exemplaires vendus.

Freida McFadden est décidément indéboulonnable du podium, bien que la Femme de ménage (trad. Karine Forestier) recule d’un cran, pour atterrir à la 3e position (20.784 ex. écoulés). Sur cette voie vers le succès (financier), elle fait encore coup double : ses Secrets de la femme de ménage (trad. Karine Forestier) est solidement installé à la 5e place, avec 18.643 copies vendues.

Valérie Perrin fermait la marche du top 10, la semaine passée, mais n’a finalement pas dit son dernier mot avec son Tata : le titre réalise un bond en avant, pour atteindre la 7e place avec 10.291 lecteurs. Juste derrière, La Sage-femme d’Auschwitz (trad. Maryline Beury) poursuit sa lancée, et s'écoule à 10.076 exemplaires.

Maxime Chattam fait une arrivée remarquée avec son dernier roman, Prime Time, déjà plébiscité par 9877 lecteurs (9e place), tandis que One Piece (T108) se maintient à la 10e position, avec 9571 exemplaires.

Nos tops/flops

Si la BD a la part belle des ventes, pour Saint Seiya — Time Odyssey (tome 3), signé Arnaud Dollen et Jérôme Alquié, c'est la débandade. L'album perd 150 places.

A contrario, Métamorphoses françaises : État de la France en infographies et en images, de Jérôme Fourquet, réalise un bond impressionnant de 76 places, pour se retrouver à la 26e.

Comme chaque semaine enfin, nous avons plongé dans les chiffres généraux de ventes. Ce classement hebdomadaire n'enregistre pas moins de 36 nouvelles entrées, dont 2 qui se hissent directement dans le top 10.

Côté chiffre d’affaires, le tableau est moins reluisant : les ventes sont en repli, avec un volume en baisse de 3 %, ce qui entraîne une diminution de 1 % du chiffre d’affaires. Celui-ci passe ainsi de 70,2 millions à 69,7 millions €.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF.

De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Crédits photo : Bruno Klein (Albin Michel)

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com